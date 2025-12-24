Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

El álbum

El nublado, que no deslucido, estreno del mirador

El nublado, que no deslucido, estreno del mirador | SERGIO G. CAÑIZARES

El nublado, que no deslucido, estreno del mirador | SERGIO G. CAÑIZARES

El paseo de acceso al Parador de Ibiza quedó inaugurado ayer después del final de las obras. Algunas de las incorporaciones son dos miradores instalados en la acera que ofrecieron una vista nublada, aunque no por ello menos majestuosa, de es Freus a los políticos que se acercaron al lugar.

TEMAS

Tracking Pixel Contents