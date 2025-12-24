Muere Pere Palau en un trágico accidente

Las tragedias a veces suceden de la manera más inesperada. Pere Palau (Sant Miquel, 1946), un histórico de la política pitiusa y balear, con 36 años de experiencia en primera línea con el Partido Popular (fue por ejemplo el último presidente del Consell pitiuso antes de que Formentera se escindiese y crease el suyo propio), falleció el 8 de abril tras caer con su vehículo al mar desde uno de los pantalanes de Es Nàutic Sant Antoni, donde tenía amarrado su barco. Era mediodía, le esperaba su hijo Pere, que en cuanto vio cómo el turismo aceleraba de repente y se precipitaba al mar, se lanzó para auxiliarle. Intentaron ayudarle varias personas más, pero nada pudieron hacer. A pesar de que su hijo pudo doblar una de las ventanillas tras la que pensaba que se encontraba su padre, exhausto por el esfuerzo y la desesperación.

La muerte de Palau causó perplejidad y mucho dolor no sólo en su entorno familiar y de amistades, también en la sociedad en general y en el mundo de la política, con independencia del color del partido. Fue un hombre bueno y así lo reconocieron todos.

Alejado de la política desde hacía tiempo, centrado en disfrutar de sus hijos y nietos, Palau fue despedido en el Consell de Ibiza, cuya sede acogía por tercera vez la capilla ardiente de un expresidente; primero fue en junio de 2001 para Cosme Vidal y, después, en noviembre de 2003 para Antoni Marí Calbet.

La despedida de Palau fue también multitudinaria; cientos de personas se acercaron al edificio de la avenida de España para rendirle un sincero homenaje.

Los dos consells decretaron tres días de luto y el Parlament balear guardó un minuto de silencio en su memoria durante una de sus sesiones.

La figura de Pere Palau y su triste final también llegó al Congreso de los Diputados, donde su compañero de filas José Vicente Marí Bosó le dedicó unas palabras de recuerdo.