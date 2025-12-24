Anuario 2025 | Política
Muere Pere Palau en un trágico accidente
El último presidente del Consell de Ibiza y Formentera cayó al mar con su coche en Es Nàutic Sant Antoni
Las tragedias a veces suceden de la manera más inesperada. Pere Palau (Sant Miquel, 1946), un histórico de la política pitiusa y balear, con 36 años de experiencia en primera línea con el Partido Popular (fue por ejemplo el último presidente del Consell pitiuso antes de que Formentera se escindiese y crease el suyo propio), falleció el 8 de abril tras caer con su vehículo al mar desde uno de los pantalanes de Es Nàutic Sant Antoni, donde tenía amarrado su barco. Era mediodía, le esperaba su hijo Pere, que en cuanto vio cómo el turismo aceleraba de repente y se precipitaba al mar, se lanzó para auxiliarle. Intentaron ayudarle varias personas más, pero nada pudieron hacer. A pesar de que su hijo pudo doblar una de las ventanillas tras la que pensaba que se encontraba su padre, exhausto por el esfuerzo y la desesperación.
La muerte de Palau causó perplejidad y mucho dolor no sólo en su entorno familiar y de amistades, también en la sociedad en general y en el mundo de la política, con independencia del color del partido. Fue un hombre bueno y así lo reconocieron todos.
Alejado de la política desde hacía tiempo, centrado en disfrutar de sus hijos y nietos, Palau fue despedido en el Consell de Ibiza, cuya sede acogía por tercera vez la capilla ardiente de un expresidente; primero fue en junio de 2001 para Cosme Vidal y, después, en noviembre de 2003 para Antoni Marí Calbet.
La despedida de Palau fue también multitudinaria; cientos de personas se acercaron al edificio de la avenida de España para rendirle un sincero homenaje.
Los dos consells decretaron tres días de luto y el Parlament balear guardó un minuto de silencio en su memoria durante una de sus sesiones.
La figura de Pere Palau y su triste final también llegó al Congreso de los Diputados, donde su compañero de filas José Vicente Marí Bosó le dedicó unas palabras de recuerdo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico