Miles de almendros menos en Corona
Una retroexcavadora arranca al menos 2.000 almendros muertos, resecos o enfermos en Santa Agnès. Los científicos alertan del estado de las praderas de posidonia y de cómo se encuentra la bahía de Portmany
La sequía, el envejecimiento, la falta de mantenimiento y las plagas derivadas de su debilidad han provocado la pérdida de miles de almendros en el Pla de Corona, donde cada vez quedan menos árboles que, en enero y febrero, cubran con su manto blanco ese entorno. La típica postal de Santa Agnès va camino de desaparecer: hasta agosto, los vecinos arrancaron 2.000 ya resecos, enfermos o muertos: «Tenía que llegar el día en que los almendros del Pla de Corona muriesen. Lo raro es que todavía hayan durado tantos en los últimos 30 años», confesó a este diario el presidente de la asociación de vecinos, Miquel Bonet. Ante semejante devastación, no les quedó más remedio que «quitar toda esta ruina de en medio». La asociación destinó todo su remanente, 8.000 euros, para que una retroexcavadora arrancara de raíz los decrépitos árboles.
La mano del hombre y el cambio climático son las causas de que en zonas como Illa Grossa, en la bahía de Talamanca, las praderas de posidonia hayan perdido más del 50% de su superficie y no muestren signos de recuperación, según se indica en un estudio realizado por el GEN que fue dado a conocer en marzo. El informe incluye por primera vez datos de temperatura del agua y revela que, en verano de 2023, la temperatura del agua del mar en Talamanca llegó a superar los 28 grados de media, y alcanzó un máximo de 30,1 grados.
El estado de las costas es lamentable. Por ejemplo, un grupo de buzos se empleó a fondo en mayo para retirar los 40 muertos para el fondeo detectados en Cala Vedella (Sant Josep). Hallaron muertos de 2.500 kilos y otros dos de 1.200 kilos. El Ayuntamiento de Sant Josep también comenzó a principios de julio la instalación de las bombas de recirculación de agua en Cala Vedella y en Port des Torrent para evitar la aparición de la mancha verde de microalgas con las altas temperaturas. El bloqueo burocrático retrasó más de un mes este trabajo.
También se dio a conocer este año, por parte de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), el ‘Informe ambiental de la Bahía de Sant Antoni: turbidez, calidad microbiológica y estado general’, que fue elaborado por la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (Fueib) junto con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) a petición de la Mesa del Agua de la bahía de Portmany. Aunque el informe databa de enero de 2025, el Govern lo sacó a la luz en mayo, justo cuando el Ayuntamiento de Sant Antoni y Salvem sa Badia estaban a la gresca por un vertido de aguas fecales en es Caló des Moro. El Govern, a través de su departamento de prensa, despachó el informe con una nota que obviaba las duras advertencias y recomendaciones del estudio y que minimizaba el estado en el que se halla la bahía. Pero el estudio es demoledor y afirma que «el estado ambiental de la bahía Sant Antoni presenta claros signos de deterioro debido a la creciente antropización» (alteraciones ocasionadas por la acción del hombre) y que se advierte que algunos de los problemas ambientales identificados «se agudizarán como consecuencia de la actual tendencia climática».
