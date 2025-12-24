El mercado inmobiliario sigue fuera de la lógica económica

Los años pasan y los inquilinos de Ibiza y Formentera siguen a la espera de que el mercado de la vivienda toque techo. Igual que los de Balears, los del resto de España y los de gran parte del resto del continente. Y no parece que este alza en los precios tenga un fin próximo, puesto que los registrados en la Comunitat Autònoma y la pitiusa del norte registran récord tras récord en su crecimiento.

La teoría económica clásica indica que esta subida en el valor de los domicilios atraerá más constructores que, deseosos de obtener beneficios, ofrecerán más residencias a los demandantes. Como resultado de esta mayor capacidad de elegir vivienda, lo esperado es que su precio baje y se alcance una mejor situación desde el punto de vista social. Hasta aquí llegan los manuales de economía básicos, pero la realidad es más compleja que cualquier modelo y este modelo a prueba de balas presenta alguna grieta porque no se cumplen todas las condiciones que lo hacen posible.

En el caso pitiuso, se debe mencionar que el mercado inmobiliario está segmentado porque el bien que se produce, la vivienda, tiene una amplia gama de variedades. Así, es lógico que las constructoras se centren en producir los tipos con los que puedan conseguir una mayor rentabilidad. De ahí que la oferta de domicilios dirigidos a un público de un alto poder adquisitivo tiene una evolución diferente a la que muestran los disponibles para los demandantes que no tienen tantos recursos.

Este rasgo se ve en que los proyectos de edificación de pisos más modestos no siguen el ritmo de aumento de los de viviendas más caras como casas, villas o chalés. El observatorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib) señaló que entre diciembre de 2024 y junio de 2025 registró en Pitiusas un 26,38% más de domicilios unifamiliares que en 2024 por un 14,22% más de plurifamiliares.

Consuelo Antúnez, la presidenta de la asociación de construcción y derivados de las Pitiusas de la Pimeef aseguró en noviembre que edificar para la clase media «es complicado». «Los márgenes son mínimos y los plazos son muy largos. Si no se abarata el suelo y se agilizan los trámites, es difícil que esto cambie», detalló.

Esto explica que en enero la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba) estimase que unas 30.000 familias buscaban vivienda en el archipiélago. Además, ha quedado patente que esta alta demanda no entiende de meses de verano o de invierno, puesto que 700 euros era el mínimo requerido en noviembre por alojarse en una habitación.

Las instituciones públicas han tratado de solventar esta oferta insuficiente con proyectos de vivienda pública. De esta manera, la presidenta de Balears, Marga Prohens, adelantó en noviembre que el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) construirá en Ibiza 292 pisos protegidos repartidos entre seis proyectos. Aunque la hemeroteca demuestra que gran parte de esta iniciativa ya estaba proyectada desde hace décadas.

Tal y como reflexionó el conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, en una entrevista de octubre, las políticas en este área «llegan tarde». Las 1.800 unidades familiares que hasta septiembre habían solicitado uno de los futuros alquileres sociales en la ciudad de Ibiza pueden atestiguarlo. El alcalde, Rafael Triguero, lamentó que la media de espera para uno de estos demandantes era de «más de 20 años». Ante esta situación, muchos han preferido recurrir a la compra de vivienda. El delegado en las Pitiusas del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (Coapi), Zenón Helguera, señala que un alquiler «hoy en día cuesta más caro incluso que una letra de hipoteca». A ello también contribuyen las progresivas bajadas en los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo, que ya duran más de dos años.

De esta manera, las compraventas tramitadas en Pitiusas entre enero y julio fueron un 29,87% mayores en comparación con el mismo periodo de 2024. La firma de hipotecas para estas operaciones alcanzó un aumento del 56% en la comparación entre ambos periodos y su importe acumulado subió un 60%.

Ricardo Sánchez, el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Pimeef, dio fe en junio de este doble mercado de la residencia. Así, aseguró que las compras que necesitaban una financiación cercana al 100% «están muy a la baja»; mientras que el Ibestat mostró en marzo que un 20% de las operaciones de ese mes se realizaron sin necesidad de financiación.

Competencia restringida

Esto nos lleva a un rasgo de la vivienda que impide llegar a esa mejora social que promete la visión clásica de la economía y es que se trata de un bien imposible de importar desde otro lugar en el que sea más barato. Así, la libre competencia no llega a alcanzarse del todo porque existe una barrera de entrada al mercado. Entonces, la limitada oferta pitiusa ha de afrontar una demanda que presenta una infinitamente mayor movilidad territorial, con lo que ello supone para el encarecimiento de los precios.

En consonancia con ello, Helguera apuntó en julio que la clientela local tan solo representa entre el 15 y el 20% de las compras en Ibiza. Añadió que la mayoría de ventas acaban en manos de gente de fuera que quiere trasladarse a la isla y que tiene un mayor poder adquisitivo: «Trabajamos mucho con europeos porque aquí no tenemos sus salarios y ellos pueden trabajar desde aquí, pero cobrando en sus países». Sánchez recalcó que la mayoría de viviendas que se venden son «casas grandes, villas y apartamentos de categoría alta con vistas al mar». Los interesados buscan «una segunda residencia» o «hacer una inversión; es gente que pasa gran parte del año aquí, en Ibiza, que teletrabaja».

Ante este difícil panorama, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, y José Luis Mateo se manifestaron en contra de aplicar la ley estatal de vivienda y declarar la isla zona tensionada para establecer un tope en el precio del alquiler. Ambos argumentaron en mayo y octubre, respectivamente, que esta medida «no funciona» porque redujo la oferta inmobiliaria «en los lugares donde se ha aplicado».