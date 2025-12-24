La recuperación por parte del Consell de Ibiza de la gestión de las residencias de Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra, que dirige desde el año 2014 el Govern a través de la Fundación para la Dependencia. Las dos administraciones han firmado el acuerdo que da inicio al proceso para que las tres residencias se dirijan de nuevo desde la propia isla. Vicent Marí, presidente ibicenco, explica que este protocolo «supone un primer paso fundamental para iniciar el traspaso definitivo» de estos centros al Consell. Sandra Fernández, consellera balear de Familia y Atención a la Dependencia, asegura que la transferencia se llevará a cabo «con las máximas garantías». El convenio se ha firmado en la sede del Consell ibicenco.

Llama la atención

Los poco más de tres millones de euros que ha dejado la Lotería de Navidad en Ibiza y Formentera. Como en los últimos años, los jugadores de las dos islas se han tenido que conformar, y no es poco, con algún billete de un quinto premio (en Can Bellotera), terminaciones y pedreas. Los loteros pitiusos han tenido fortuna dispar y no se han quedado sin repartir alegrías; pero los grandes premios han pasado, de nuevo, de largo.