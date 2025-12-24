El Inter Ibiza pone el broche de oro a su gran año con el ascenso

l Inter Ibiza ha vuelto a demostrar este 2025 que la pasión y el trabajo bien hecho tienen su recompensa. Tras una temporada sobresaliente, el club logró el ascenso a Tercera RFEF, regresando al fútbol nacional con la ilusión intacta y las energías renovadas.

Otra imagen del día del ascenso. | | TONI ESCOBAR

El equipo, que ocupa la zona cómoda de la clasificación, comparte grupo con los grandes de la escena pitiusa: Peña Deportiva, SD Formentera y SD Portmany, dando lugar a derbis que prometen volver a llenar de emoción los campos de la isla. A pesar de haber descendido la pasada campaña, la SD Portmany ha vuelto al Grupo 11 gracias a la plaza vacante que dejó la Penya Independent, una oportunidad que el club ha sabido aprovechar con determinación.

Este ascenso no solo es un logro deportivo, sino un impulso para toda la afición, que vuelve a soñar con tardes de fútbol intenso y rivalidades locales cargadas de historia en Can Cantó. El Inter Ibiza regresa con fuerza, con la mirada puesta en dejar su huella y demostrar que en Ibiza hay fútbol de altura.

