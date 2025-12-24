Temporada 2025 en Ibiza: viajes cortos y poco turismo familiar

La temporada turística ha sido irregular y el balance varía en función del sector. Mientras que los hoteleros muestran, matices aparte, satisfacción, el diagnóstico es más duro entre la oferta complementaria, cuyos representantes patronales afirman ser los principales perjudicados de la pérdida de turismo familiar de clase media. Asociaciones del ‘rent a car’ local y de la restauración señalan el aumento generalizado de precios de Ibiza como destino en los últimos años.

Un encarecimiento que hace referencia a las reformas de muchos hoteles de la isla, tras las que han subido de categoría y precios, pero no solo. Los precios se han incrementado en muchas variables. Miquel Tur, presidente de Pimeef Restauración, y Valentín Romero, presidente de la Agrupación empresarial de alquiler de vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab) en las Pitiusas, apuntaban esta temporada a un diagnóstico similar al de otras voces de estos sectores: los viajes son cada vez más cortos y, como consecuencia, el turista, que concentra el gasto en el alojamiento y los clubes de moda, no tiene tiempo para ir recorriendo la isla y gastando de forma más o menos aleatoria en los negocios pequeños.

Turistas en el barrio de la Marina de Ibiza. / Vicent Marí

José Luis Benítez, gerente de la asociación Ocio de Ibiza, patronal de ocio nocturno, rechaza señalarles como culpables y hace referencia también a los elevados precios de la restauración.

Viviendas turísticas

Para el sector de las viviendas vacacionales, esta temporada, si bien no se puede calificar de mala, ha sido algo más floja que la del año anterior. De hecho, José Antonio Llano, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera (AVAT), también dice haber detectado un «cambio»: «Este año hemos tenido un retroceso del turista familiar porque ha cambiado el cliente, que viene menos días y le gusta más el ocio, más a la fiesta: viene tres días para ir a una discoteca y se va». Estima que en Ibiza alrededor del 50% de los clientes de la vivienda vacacional son típicos del turismo familiar, aunque algo menos este año. Llano considera, como las otras patronales mencionadas, que se está «expulsando al turismo familiar» y apuesta por su recuperación.

En 2025, la Semana Santa (entre el 13 y el 20 de abril) llegó más tarde que el año anterior (a finales de marzo). Sin embargo, esto resultó ser muy positivo para el sector hotelero: «Hace que haya mejores previsiones porque más hoteles se animan a abrir por la cercanía de la Semana Santa con el verano», explicaba Maria Costa Roig, presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif). «Contamos con unas 10.000 plazas abiertas a final de este mes, a las que se sumará una segunda tanda en mayo», detallaba en abril.

El mes de junio la planta hotelera pitiusa registró una ocupación de alrededor del 85%, en una línea muy similar a la de 2024, e incluso con cifras ligeramente superiores (siempre según los datos de la Fehif).

‘Openings’ de discotecas

Por otra parte, un año más las principales discotecas celebraron sus fiestas de apertura en abril. Al mismo tiempo, la Policía Nacional y la Guardia Civil sabían ya que iban a sufrir, un verano más, la endémica falta de efectivos en las Pitiusas. Ambos cuerpos sumaban más de 180 plazas vacantes a principios de temporada. «En el último concurso interno han salido 77 plazas para Ibiza, cuando lo normal es que salieran 30 o 40 plazas. Todavía no se ha resuelto, pero si lo piden uno o dos ya va a ser mucho. Luego, la gente de prácticas vendrá casi en julio, un buen momento para llegar y ponerse a buscar un alquiler», ironizaba el portavoz en Ibiza del Sindicato Unificado de Policía, Rafa Fernández. La Policía Nacional ya se ha acostumbrado a un déficit de personal en las Pitiusas que se mueve «en torno al 20% de la plantilla». A esto hay que sumarle la carga de trabajo que supone la crisis migratoria para las fuerzas de seguridad.

Exterior del aeropuerto de Ibiza a finales de septiembre de 2025. / Vicent Marí

Precios elevados

En cuanto a los precios, las tarifas medias diarias de los hoteles de Ibiza oscilaban entre los 281 euros de julio y los 316 de agosto, según explicó el motor de reservas Neobookings. En esos meses, pasar cinco días en un hotel de la isla costaba unos 1.500 euros de media. Formentera es un destino más prohibitivo. En julio, la tarifa media era de 339 euros por noche; en agosto, 372. Otro ejemplo es que según el Instituto Balear de Estadística (Ibestat) en junio cada visitante de las Pitiusas gastó una media de 233 euros diarios (207 euros en Mallorca y 179 en Menorca). De los 305 establecimientos que funcionan en la pitiusa del norte, 23 son de cinco estrellas, lo que equivale al 7% del total. Es una cifra que queda lejos de la media nacional: según Idealista, es del 2,5%.

En cuanto a la llegada de cruceros, por el momento no se ha materializado el límite de dos cruceros a la vez en el puerto, un máximo por el que abogan el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza. En todo caso, la mejor organización de la llegada de estas embarcaciones ha mitigado las situaciones de colapso.

Los viajes del Imserso, por su parte, ya son muy minoritarios en Ibiza. Solo dos cadenas hoteleras participaron en este programa de turismo para mayores, Azuline e Invisa, aunque no se traduce en beneficios económicos.

El Consell de Ibiza estimó que entre abril y agosto hubo una media diaria de entre 7.000 y 8.000 turistas menos, y lo atribuye a la lucha contra la oferta no reglada de alojamiento.