Ibiza toca techo en el año de estreno de UNVRS

UNVRS llegó con fuerza al sector de ocio nocturno en Ibiza. Es un nuevo socio de la asociación Ocio de Ibiza, que había perdido a dos de ellos: Amnesia y Pacha Group. A finales de abril abrían la mayoría de las grandes discotecas con el aforo completo, a excepción de Amnesia y UNVRS, que lo harían en mayo, también completando su aforo.

En julio el Consell Insular parecía decidido a cambiar la imagen de Ibiza por una más poliédrica, que además del ocio nocturno ofreciera alternativas como actividades deportivas, patrimonio cultural y natural o el turismo de congresos. Para ello, contrató los servicios de una consultora especializada para que trabajara en un plan para «cambiar la imagen».

La respuesta de Ocio de Ibiza no se hizo esperar y un par de días después acusó al Consell en un comunicado de «querer parecerse a Menorca». Por su parte, otra asociación, Noches de Ibiza, denunciaba en agosto el exceso de aforo en discotecas como UNVRS y Pikes, y exigieron a las autoridades un mayor control de los aforos y multas por incumplirlos.

En Formentera, un restaurante fue clausurado por funcionar como discoteca ilegal en un espacio protegido como es el Parc Natural de ses Salines. Otra polémica la protagonizaron Amnesia y Uber con sus ‘party van’, una nueva inicitiva en la que las furgonetas circulaban con discjockey, música y luces, contraviniendo la normativa de la DGT, motivo por el cual recibieron un par de denuncias de la policía local en agosto.

En septiembre, con la temporada encarando su recta final, aparecen los primeros balances. Ocio de Ibiza se mostró satisfecho por el verano, pero aseguró no esperar más crecimiento. También defendió tener precios altos para reducir la masificación turística en verano.

En vísperas de los cierres de temporada de las discotecas, Noches de Ibiza volvió a denunciar excesos de aforo en las discotecas. UNVRS se consagró como la mejor discoteca del mundo en los ‘The World’s 100 Best Clubs 2025’ Poco después fue elegido mejor club nacional e internacional en los Vicious Music Awards, en una gala que también premió a Ushuaia Ibiza como mejor Beach Club 2025.