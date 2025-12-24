Sociedad
El mensaje de Navidad de Vicent Marí: balance de la dana y hoja de ruta para 2026 en Ibiza
El presidente del Consell repasa un 2025 “intenso” y sitúa la vivienda como prioridad: “Cuando no hay vivienda, tampoco hay oportunidades”
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha hecho balance en su tradicional mensaje navideño de un 2025 que ha definido como “intenso”, con “momentos de alegría compartida” pero también “de dificultad”. Marí ha subrayado la capacidad de respuesta, la solidaridad y la implicación de la sociedad ibicenca ante situaciones adversas.
El mensaje se ha emitido desde el Parc Insular de Serveis de Sa Coma, un espacio que, según ha recordado, fue centro de coordinación de las unidades desplazadas durante la dana y que ahora afronta “una profunda transformación”, con proyectos como la nueva Escuela Oficial de Idiomas y la futura sede del servicio de vigilancia marítima.
Recuerdo a la dana y refuerzo de recursos
Marí ha tenido un recuerdo especial para la dana y ha agradecido expresamente el trabajo de los servicios de emergencia, los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sociales y voluntariado. Ha señalado que, además de la reparación de daños y la atención a los afectados, las administraciones trabajan en reforzar infraestructuras, mejorar protocolos y dotarse de más recursos para estar mejor preparados ante futuros episodios extremos.
Turismo, intrusismo y regulación de vehículos
En su balance, el presidente ha señalado 2025 como un año “clave” para la gestión turística y la lucha contra actividades ilegales y el intrusismo. En este punto, ha destacado el incremento de inspecciones y sanciones y los primeros resultados de la ley de regulación de vehículos, que —ha afirmado— ha contribuido a frenar el crecimiento del parque móvil en temporada alta.
Proyectos para 2026
De cara al próximo año, Marí ha avanzado que el Consell seguirá impulsando proyectos estratégicos y ha citado, entre otros, las obras ya iniciadas de la nueva Escuela Oficial de Idiomas, la creación de un espacio para la vigilancia marítima y el avance de actuaciones como el cruce de los Caçadors, el Centre de Patrimoni de Ses Nou Rodades, el Parc Motor o el nuevo pabellón deportivo de sa Blanca Dona.
Vivienda e inmigración en el mensaje
La vivienda ha sido otro de los ejes centrales del discurso. Marí ha reconocido que es la principal preocupación ciudadana y ha reiterado el compromiso de colaborar con las administraciones competentes para aumentar la oferta de vivienda asequible, advirtiendo del impacto del crecimiento demográfico en un territorio limitado. “Cuando no hay vivienda, tampoco hay oportunidades”, ha afirmado.
El presidente también se ha referido a la llegada de embarcaciones de inmigrantes, señalando la presión sobre los servicios de atención, y ha reclamado inmigración “legal y regulada”, además de una respuesta contundente contra las mafias.
Marí ha cerrado el mensaje reafirmando su compromiso con una Ibiza “más equilibrada”, con movilidad más sostenible, apoyo al comercio y al sector primario, protección del territorio y mejoras en el transporte público gracias al nuevo contrato aprobado, deseando unas fiestas “de salud, ilusión y fuerza” para el año nuevo.
