Ibiza, isla del deporte internacional

Eivissa se ha convertido con el paso de los años en uno de los focos nacionales e internacionales del deporte. Y es que aunque los lugares de gran valor paisajístico que posee la isla son elegidos por centenares de miles de personas para disfrutar de su irresistible oferta turística, la realidad es que es que también han contribuido a atraer a amantes de las diferentes disciplinas deportivas de todo el mundo. 2025 ha sido, un año más, la evidencia de ello.

La Vuelta a Ibiza MTB by Shimano acaparó todas las miradas en abril.| | VICENT MARÍ

Pruebas como la 3 Días Trail Ibiza -que superó todos los récords de participación en más de diez años con 1.200 inscritos- atrajeron a corredores de más de 40 nacionalidades distintas del 28 al 30 de noviembre. Hasta nueve hoteles del municipio de Ibiza se llegaron a ocupar para hospedar a la gran cantidad de participantes de esta prueba internacional. Otra de las grandes pruebas del trail nacional e internacional que acogió la isla fue la Ibiza Trail Maratón Festival, que en su decimoséptima edición también batió las cifras de inscripción de toda su historia, con más de 1.300 deportistas, un 70% de ellos procedentes de fuera de Ibiza.

Más de 1.200 personas corrieron por las calles de Dalt Vila durante el 3 Días Trail Ibiza.| | 3 DÍAS TRAIL IBIZA

Y es que no solo las maratones han sido las protagonistas de la afluencia deportiva internacional este año en la isla. La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, celebrada durante el mes de abril, también atrajo a figuras de renombre como Alejandro Valverde, Óscar Pereiro, Natalia Fischer o David Valero. Cabe destacar otros eventos deportivos como el Ibiza Sprint Triathlon, la Ibiza Joysail de Vela, o el Torneo Ibiball de Baloncesto 3x3. Todos han sido una piedra más en un camino que no deja de crecer y que año tras año posiciona a Ibiza como un foco principal del deporte internacional.