Mientras todas las familias ultiman preparativos para celebrar la Nochebuena, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles una alerta amarilla para la jornada de Navidad, el día jueves.

Alerta amarilla para el día de Navidad en Ibiza y Formentera / Captura Aemet

La alerta comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 17.59 horas del mismo jueves 25 de diciembre. Según prevé Aemet, durante esas ocho horas se esperan lluvias moderadas a intensas, con una acumulación total que puede alcanzar los 20 litros de agua por metro cuadrado.

Las lluvias, que comenzarán este miércoles por la noche, se mantendrán durante todo el día de Navidad y hasta el viernes 26 por la mañana, con temperaturas que se ubicarán entre los 7ºC y los 12ºC.