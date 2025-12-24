Golpes al narcotráfico en la isla

Eivissa y Formentera se convirtieron este año en escenario de operaciones policiales de gran envergadura, que desmantelaron organizaciones criminales, interceptaron alijos millonarios y llevaron a decenas de personas ante la Justicia. El año arrancó con un operativo internacional: en enero se descubrió que el 11 de diciembre de 2024, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Policía Federal Australiana coordinaron esfuerzos para desarticular una red dedicada al tráfico de cocaína, ketamina y MDMA con ramificaciones en Europa, América, África y Oceanía. La acción evidenció la dimensión global de las mafias que operan desde las Pitiusas y su capacidad de actuar más allá de fronteras nacionales.

Alman Behbehani, jugador de póker y dj, en la Audiencia Provincial. | | MARCOS OLLÉS

El mismo mes, Vigilancia Aduanera frustró un alijo de 34 kilos de cocaína en el Canal de Ibiza. La droga iba a ser trasladada desde un buque mercante a embarcaciones menores para su introducción en la isla. El operativo subrayó la vigilancia constante sobre las rutas marítimas utilizadas por los traficantes y la coordinación entre instituciones para interceptar envíos que podrían alcanzar precios millonarios en el mercado negro.

La Audiencia Provincial condenó a ocho personas vinculadas a Ibiza Vip Cars por narcotráfico.| | VICENT MARÍ

Marzo trajo sentencia: la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears condenó a seis años de prisión a Salman Behbehani, jugador de póker y dj de origen kuwaití, que llegó a Ibiza procedente de Las Vegas con drogas ocultas en un avión privado en 2021. A pesar de que el procesado negó que la maleta en la que encontraron las drogas fuera suya, la Sala consideró que las pruebas avalaban que sí que lo era.

En mayo, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 22 años que intentaba introducir en Ibiza unas 163.000 pastillas de éxtasis. La droga viajaba en sus dos maletas, y el hecho de no llevarla oculta llamó la atención de los investigadores.

En junio, la Policía Nacional, con apoyo de Europol, desmanteló una red asentada en Ceuta y Algeciras dedicada al tráfico de personas y drogas mediante embarcaciones pilotadas por menores. Cada migrante podía pagar hasta 14.600 euros por transporte, alojamiento y logística hasta Europa, según las autoridades.

Julio registró otra incautación histórica: 675 kilos de cocaína escondidos en un camión que embarcó en Ibiza rumbo a Valencia, con la detención del conductor, un español de 53 años que también portaba cocaína «dosificada». La Operación Verano, coordinada por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, incluyó controles aleatorios en el puerto de Valencia y evidenció la constante presión sobre las rutas de exportación.

Agosto dejó 32 detenidos por tráfico de hachís, marihuana y cocaína mediante envíos postales a Balears, en la llamada ‘Operación Llumeta’. La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras intervino varios paquetes de paquetería sospechosos, investigando además a 18 personas más.

Septiembre mostró la magnitud de las redes: la operación ‘Spider’ en Valencia llevó a prisión provisional a 41 detenidos, entre ellos un jefe residente en Ibiza. Ese mismo mes, la Audiencia Nacional condenó a dos hombres que zarparon desde la isla en velero rumbo a Argelia, transportando casi cinco toneladas de hachís valoradas en más de 9,2 millones de euros. Ambos recibieron cuatro años y medio de prisión y multas millonarias, con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago. La operación fue seguida por Vigilancia Aduanera. Tras solicitar sin éxito permiso a las autoridades polacas para inspeccionar el barco, el patrullero ‘Arao’ procedió a interceptar el velero el 1 de octubre en aguas internacionales.

Noviembre cerró el año con dos grandes hitos. La Audiencia Provincial de Balears condenó a ocho personas de Sant Antoni, vinculadas a Ibiza VIP Cars, por tráfico de cocaína, ketamina, MDMA, tusi, marihuana y hachís. Las penas incluyeron hasta seis años de cárcel, multas por más de 21 millones de euros y decomiso de vehículos de alta gama y dinero en efectivo. El principal acusado actuaba como mano derecha de uno de los cabecillas de la trama, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y utilizaba la citada empresa para transportar la droga desde la Península. Ese mismo mes concluyó la operación Manso-Enroque, fruto de casi dos años de investigación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional, con 76 detenidos y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones en efectivo. La operación desarticuló un entramado que conectaba a la mafia albanesa con la distribución en Ibiza, Mallorca y otros países europeos, revelando la complejidad y extensión de las redes criminales.