Enredados en la pobreza

Poco antes del inicio de la temporada en la isla, el banco de alimentos de Cáritas Ibiza atravesó uno de los momentos de mayor actividad del año, atendiendo semanalmente a alrededor de 150 familias o individuos, convirtiéndose en uno de los servicios más demandados de esta entidad social de la Iglesia Católica, junto con el centro de día.

Es que tras de las fiestas navideñas, los ahorros comienzan a agotarse y el elevado precio de los alquileres no colabora. Según Gustavo Gómez, coordinador de la entidad, la emergencia habitacional que se ha intensificado en los últimos años es el problema principal de la isla. «Tenemos informes hechos por nuestras trabajadoras sociales, de hace tal vez cinco años, en los que íbamos viendo cómo la exclusión residencial se iba haciendo patente cada vez más en nuestro día a día», explicó entonces.

Mary Castaño, coordinadora insular de Cruz Roja en Ibiza, agregó que para sufrir las consecuencias de la crisis habitacional «no tienes que ser una persona en exclusión o vulnerable», basta con que el valor de tu alquiler se incremente de golpe y te encuentres «en la situación de decir: ¿y dónde me voy ahora?».

Durante las actividades por el Día Mundial de las Personas sin Hogar en octubre, la concejala de Bienestar Social y Vivienda de Vila, Lola Penín, afirmó que el Ayuntamiento «no va a mirar a otro lado» y aseguró que se están «tomando todas las iniciativas para que haya más vivienda asequible para los residentes».

Sin embargo, en este cierre de año los números hablan por sí solos: en 2024, Cáritas Ibiza atendió a 2.716 personas y en 2025 el número estuvo más cerca de las 3.000, habiendo repartido entre ellos unas 350 toneladas de alimentos.

Crece la exclusión social

Los datos aportados por el Informe Foessa indican que la exclusión social entre las personas ocupadas ha crecido con fuerza en los últimos seis años, pasando de una de cada diez a casi una de cada siete. Además, un 29% de la población sufre exclusión residencial en un contexto marcado por un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario: el precio de la vivienda ha aumentado un 41% desde 2018.

Queda en evidencia que el empleo ha dejado de actuar como un escudo frente a la pobreza y que las dificultades en el acceso a la vivienda son el principal motor de la desigualdad social en la isla.