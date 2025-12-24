Anuario 2025 | Sociedad
Doña Sofía, invitada de honor en Ibiza
El Recinto Ferial fue testigo del compromiso de la reina emérita en la lucha contra el alzhéimer
Eivissa fue testigo, el pasado 6 de noviembre, del firme compromiso de la Reina Emérita Sofía en la lucha contra el alzhéimer. Fue la figura más destacada durante la inauguración del XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer y de la XVI edición del Congreso Nacional de Alzheimer de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa).
Ambos encuentros, celebrados de manera simultánea en el Recinto Ferial de Ibiza, reunieron a expertos, familiares y asociaciones procedentes de Europa y Latinoamérica, y sirvieron para reafirmar la sensibilidad y la conciencia social de Doña Sofía hacia una enfermedad que afecta en España a aproximadamente 1,2 millones de personas.
La jornada reivindicativa, que se desarrolló bajo el lema ‘Rompiendo fronteras’, supuso un llamamiento para poner fin a las barreras que aún rodean esta patología, así como para reforzar la investigación y la cooperación internacional.
La intervención de Doña Sofía, presidenta de honor de Ceafa, fue breve. La Reina saludó a los asistentes y participó en una fotografía de grupo junto a una comitiva integrada por representantes de la confederación y diversas autoridades institucionales. Posteriormente, visitó la exposición y los estands de empresas y entidades instalados en la carpa del Recinto Ferial.
Además, aprovechó su viaje a Ibiza para visitar las zonas afectadas por las inundaciones ocurridas solo unas semanas antes en Ibiza.
