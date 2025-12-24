Anuario 2025 | Premios Diario de Ibiza
Cuatro ejemplos de éxito compartido
La política María Luisa Cava de Llano, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Formentera, Pepita Gabaldar; la empresa Familia Marí Mayans y la Associació de Veïns des Rafal Trobat, galardonados con el Premio Diario de Ibiza
Los Premis Diario de Ibiza distinguieron en la edición de 2025 a la abogada, ex Defensora del Pueblo y expolítica María Luisa Cava de Llano, Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, Pepita Gabaldar, Premi a l’Acció Social; la empresa Familia Marí Mayans, Premi a la Trajectòria Empresarial, y la Associació de Veïns des Rafal Trobat, Premi a la Protecció del Medi Ambient. Los cuatro tienen en común su contribución destacada a la sociedad de Ibiza y Formentera a lo largo de dilatadas trayectorias marcadas por la solidez de un trabajo que ha abierto caminos y se ha convertido en una referencia.
«Compromiso, tenacidad, esfuerzo, valentía, no conformarse, son los valores que encarnan los galardonados y un ejemplo que nos debe inspirar», expresó Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, durante el discurso que pronunció en la gala de entrega de premios.
También en la gala Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, editora de Diario de Ibiza, recalcó que con estos galardones se reconoce «a personas, empresas y entidades que, con su talento, su esfuerzo y su compromiso, contribuyen a hacer de las Pitiusas un lugar mejor. Son ejemplos de trabajo bien hecho. Su éxito es, en realidad, un éxito compartido».
La gala estuvo presentada por la periodista Leire Rodríguez. Los artistas Paco Fernández, Juanma Redondo y Steve Fernández ‘Dr. Gwon’ se encararon de abrir y cerrar el acto con su música. La ambientación del cóctel estuvo en manos del dj y director de Pure Ibiza Radio, David Moreno, acompañado por Xavi Emparan y Guillermo Pardo.
