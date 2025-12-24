Cuatro ejemplos de éxito compartido

Los Premis Diario de Ibiza distinguieron en la edición de 2025 a la abogada, ex Defensora del Pueblo y expolítica María Luisa Cava de Llano, Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, Pepita Gabaldar, Premi a l’Acció Social; la empresa Familia Marí Mayans, Premi a la Trajectòria Empresarial, y la Associació de Veïns des Rafal Trobat, Premi a la Protecció del Medi Ambient. Los cuatro tienen en común su contribución destacada a la sociedad de Ibiza y Formentera a lo largo de dilatadas trayectorias marcadas por la solidez de un trabajo que ha abierto caminos y se ha convertido en una referencia.

Óscar Portas, con los hermanos Carlos y Bartolomé Marí Mayans.| | J.A. RIERA

«Compromiso, tenacidad, esfuerzo, valentía, no conformarse, son los valores que encarnan los galardonados y un ejemplo que nos debe inspirar», expresó Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, durante el discurso que pronunció en la gala de entrega de premios.

Vicent Marí junto a Catalina Sala y Rafael Tur, de es Rafal Trobat.| | J.A. RIERA

También en la gala Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, editora de Diario de Ibiza, recalcó que con estos galardones se reconoce «a personas, empresas y entidades que, con su talento, su esfuerzo y su compromiso, contribuyen a hacer de las Pitiusas un lugar mejor. Son ejemplos de trabajo bien hecho. Su éxito es, en realidad, un éxito compartido».

Los galardonados junto a Cristina Martín, José Luis Mateo, Vicent Marí, Óscar Portas y Aitor Moll. | | VICENT MARÍ

La gala estuvo presentada por la periodista Leire Rodríguez. Los artistas Paco Fernández, Juanma Redondo y Steve Fernández ‘Dr. Gwon’ se encararon de abrir y cerrar el acto con su música. La ambientación del cóctel estuvo en manos del dj y director de Pure Ibiza Radio, David Moreno, acompañado por Xavi Emparan y Guillermo Pardo.

María Luisa Cava de Llano muestra el premio que le entregó Aitor Moll.| | J.A. RIERA

