Crisis de oncólogos en el hospital Can Misses

El Hospital Can Misses cuenta con un servicio de Oncología dimensionado para cinco especialistas. Precisamente con cinco oncólogos comenzó el año el centro hospitalario. No obstante, la conselleria de Salud había autorizado la posibilidad de ampliar la plantilla hasta siete profesionales. Sin embargo, la realidad ha distado considerablemente de esas previsiones, ya que el hospital ha cerrado 2025 con tan solo tres oncólogos en activo.

La preocupante falta de efectivos ha obligado a la dirección del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) a adoptar medidas provisionales mientras se buscan nuevas incorporaciones. Así, de manera temporal, se han pactado jornadas extraordinarias con los tres especialistas disponibles y se les ha liberado de las guardias con el objetivo de garantizar la cobertura de las consultas y el inicio de los tratamientos.

A pesar de estas medidas urgentes, se están produciendo retrasos en las revisiones periódicas de los pacientes que han superado un cáncer, según admiten desde el propio hospital. Ante esta situación, las distintas asociaciones de pacientes de Ibiza lamentan el panorama actual. Para hacer frente a esta precariedad, la portavoz de Aecmm, Susana Ribas, y la de Aspanob, Carmen Vargas, reclaman que se retomen, «como mal menor y de manera provisional», las visitas de oncólogos procedentes de Mallorca.

La situación de precariedad laboral preocupa a los enfermos y a sus familiares. Estos recuerdan las malas temporadas que ha vivido el servicio en los últimos años, cuando llegó a quedarse con un único experto en cáncer para atender a toda la población de Ibiza y Formentera.

Sin embargo, desde Salud llaman a la calma y destacan que la situación no es, ni por asomo, similar. «Tener tres oncólogos deja Can Misses en una situación mucho mejor que en 2023, cuando había únicamente un médico», comentan desde ASEF. De la misma manera, señalan que la «capacidad asistencial del servicio no se va a resentir».

Al margen de la falta de oncólogos, otra de las reivindicaciones de las asociaciones locales es la dificultad para subsistir económicamente. «Es muy complicado conseguir financiación. Además, es un problema que los fondos públicos que debemos recibir se retrasen una y otra vez», explicó Vargas, de Aspanob.