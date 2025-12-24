Consolidación, ilusión y pasión en el Trasmapi HC Ibiza

La afición anima sin cesar en Es Pratet. | | MARCELO SASTRE

El 2025 ha sido un año de consolidación para el Trasmapi HC Ibiza. El equipo dirigido por Geno Tilves ha logrado mantenerse como un referente de la zona media en Segunda División, afianzando su posición tras finalizar la pasada temporada en novena plaza con 27 puntos en 30 partidos. Pero este año no se trata solo de números: se trata de ambición, de ilusión y de la proyección de un club que quiere dar un paso adelante en cada temporada.

Blanca Dona es una caldera en los partidos del Trasmapi. | | M. SASTRE

Consciente de la necesidad de crecer y de aspirar a cotas más altas, el Trasmapi ha reforzado su plantilla con una mezcla de experiencia y juventud. La base, formada por jugadores que ya conocen el club y la categoría, se ha visto potenciada con ocho incorporaciones estratégicas: tres fichajes de ASOBAL —Marc Vega y Biel Valera del BM Granollers y Fer González del BM Torrelavega—, dos que ascendieron la pasada temporada a Asobal, Santiago Canepa, procedente del Caserío Ciudad Real, y Karlos Rubio, del Horneo Alicante, dos procedentes de Primera Nacional, Marc Ferré del CB La Roca y David Martínez del BM Safa, y Juan Montoto, que llega desde el argentino Dorrego Handball. A estos nombres se suman los canteranos Didac Serra, Izan Rubio y Rares State, que han sido premiados con la pretemporada en el primer equipo tras su excelente desempeño en categorías juveniles, demostrando que el club apuesta por la formación local y por dar oportunidades a la base.

El arranque de temporada fue esperanzador: el Trasmapi mostró intensidad, defensa sólida y un ataque fluido que ilusionó a la afición. Sin embargo, con el paso de las jornadas, el equipo ha visto cómo sus prestaciones bajaban ligeramente, situándose actualmente en novena posición con 12 puntos en 13 partidos, fruto de seis victorias y siete derrotas. La mayoría de estas derrotas fueron por la mínima —cuatro por un solo gol y otra por dos—, lo que refleja que los encuentros ajustados siguen siendo un reto y que la clave estará en mejorar la toma de decisiones en los momentos decisivos.

Más allá de los resultados, lo que distingue al Trasmapi HC Ibiza es su espíritu de equipo y la pasión que genera su afición. Los seguidores, siempre fieles y ruidosos en cada encuentro, son un motor imprescindible que empuja a los jugadores a dar lo mejor en la pista. Cada partido en Es Pratet o Sa Blanca Dona se vive con intensidad, con la grada volcada desde el calentamiento hasta el último segundo, recordando que el Trasmapi no juega solo por puntos, sino por toda una comunidad que lo respalda.

La cantera sigue siendo otro pilar fundamental. La presencia de jóvenes talentos como Didac Serra, Izan Rubio y Rares State no solo asegura el presente, sino que garantiza un futuro lleno de posibilidades. Su crecimiento y proyección son reflejo del trabajo constante del club en la formación, un esfuerzo que ya empieza a dar sus frutos en División de Honor Plata y que promete sostener el proyecto en los años venideros.

El Trasmapi HC Ibiza, aparte de convertirse en el equipo referente en el balonmano balear, encara la segunda vuelta de esta temporada 25/26 con ilusión renovada. La mezcla de experiencia, juventud, fichajes de calidad y la inquebrantable pasión de su afición hacen que el club tenga todas las herramientas para escalar posiciones, consolidarse en la categoría y soñar con retos mayores. Si los jugadores logran afinar su toma de decisiones en los momentos clave y mantener la intensidad que los caracteriza, el club puede escribir un capítulo histórico en su trayectoria, demostrando que en Ibiza también se juega al balonmano con corazón, talento y visión de futuro.