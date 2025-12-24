La consolidación del Gasifred Atlético

El Gasifred Atlético ha ido de menos a más en este 2025. Los pitiusos comenzaron el año con un balance algo dubitativo. La segunda temporada de los azulones en la segunda máxima categoría del fútbol sala nacional estuvo llena de altos y bajos, pero se logró el objetivo de la permanencia. No fue una tarea fácil, ya que se consiguió en la penúltima jornada, a pesar de la derrota que sufrió el equipo pitiuso por 0-3 frente al Betis futsal.

La UD Ibiza Gasifred, durante su segunda campaña en la División Plata.| | VICENT MARÍ

Una carambola de resultados validó la derrota local y certificó la presencia del Gasifred Atlético un año más en la categoría de plata, a una jornada de la finalización del campeonato. Una vez hechos los deberes, tocó reconfigurar la plantilla de cara a un proyecto más amibicioso y que aspire, al menos, a posicionarse entre los ocho primeros puestos de la categoría y mirar de tú a tú a los play-offs.

Una de las primeras decisiones que se dieron, en este caso por parte de la UD Ibiza, fue la desvinculación del club ibicenco hacia el Gasifred tras cinco años de alianzas estratégicas. El equipo de fútbol sala volvió a enfundarse la histórica equipación azulona y pasó a denominarse Gasifred Atlético.

Otra de las situaciones extradeportivas que han envuelto al ecosistema del Gasi ha sido el problema para costear la vivienda de algunos jugadores. Y es que esta problemática, sumada a la necesidad de sufragio de los traslados a los partidos que se tienen que disputar fuera de la isla, ha reducido la inversión destinada a nuevos fichajes que reforzarán la plantilla para la siguiente temporada.

Sin embargo, desde la dirección deportiva se tomaron decisiones correctas que impulsaron la confección del nuevo grupo 2025/2026. La renovación de piezas clave como Faly o Usama, y la incorporación de otras tantas como Hugo Alonso y Ramón Vargas, protagonizaron el mercado de fichajes de este pasado verano y acrecentaron el nivel de una plantilla preparada para soñar durante su tercera campaña consecutiva en la Segunda División.

«Lo encaramos con mucha ilusión porque creemos que hemos mejorado mucho la plantilla y que llevamos tiempo trabajando muy bien», apuntó el técnico azulón, José Fernández, semanas antes de empezar la temporada. No se equivocaba, pues el equipo tomó la directa hacia posiciones de promoción al ascenso.

Pese a la abultada derrota que sufrió el conjunto ibicenco ante el Málaga Ciudad Redonda en la primera jornada, el Gasi encadenó una racha de cinco victorias que le auparon en la tabla clasificatoria hacia la pugna por el liderato.

El próximo año determinará si se producirá un ascenso que ahora mismo no es urgente, pero sí alcanzable por una entidad que no ha hecho más que dar pasos hacia adelante en un proyecto deportivo que aspira a colocar a Ibiza como principal foco nacional del fútbol sala español.