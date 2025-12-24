Conflicto entre consells por la gestión de los residuos pitiusos

La gestión de los residuos volvió a ser protagonista este año ante el final de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, previsto para 2028. Esto reabrió la posibilidad de trasladar basura a Mallorca, una opción que el conseller ibicenco de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés, aseguró contar con «el visto bueno» de la isla vecina.

La afirmación tensó de inmediato la relación entre instituciones, después de que el Consell de Mallorca no solo lo desmintiera, sino que reiterara que Son Reus no aceptaría residuos de otras islas. Pese a ello, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, defendió que el traslado era «una opción lógica», dada la «incineradora sobredimensionada» de Mallorca.

Intervención del Govern

También insistió en la necesidad de una prueba piloto para demostrar que la opción de Son Reus era «viable», mientras ambas instituciones esperaban la intervención del Govern balear ante la dificultad de alcanzar un acuerdo.

La presidenta, Marga Prohens, se comprometió a buscar «una solución consensuada» después de que Ibiza activara un proceso participativo para estudiar las alternativas. Una mantenía el traslado de residuos —a Mallorca o a la Península— y la otra contemplaba construir una incineradora en la isla, opción desaconsejada por un estudio del anterior mandato. La plataforma vecinal ‘Hay soluciones para el vertedero’, afectada por malos olores y plagas de moscas, denunció la falta de información en el proceso y defendió el envío de basura a Mallorca. En cambio, el GEN-GOB advirtió de que, sin acuerdo, Ibiza tendría que «comerse una incineradora», pese a que «a nadie le hace gracia tenerla cerca de casa».

En mayo, Prohens anunció un principio de acuerdo y una prueba piloto para octubre, pero esta quedó bloqueada tras el veto de Vox al decreto de proyectos estratégicos. Pese al continuo tira y afloja, a inicios de diciembre PP y Vox aprobaron en el Govern la «herramienta jurídica» que permitirá el traslado de residuos pitiusos a Mallorca. El texto, sin embargo, no fija plazos, algo que queda en manos del consenso entre los consells de Ibiza y Mallorca.