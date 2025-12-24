Anuario 2025 | Basuras
Conflicto entre consells por la gestión de los residuos pitiusos
El fin de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa en 2028 reavivó el debate entre instituciones, tras la negativa inicial del Consell de Mallorca a recibir la basura de Ibiza y Formentera
La gestión de los residuos volvió a ser protagonista este año ante el final de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, previsto para 2028. Esto reabrió la posibilidad de trasladar basura a Mallorca, una opción que el conseller ibicenco de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés, aseguró contar con «el visto bueno» de la isla vecina.
La afirmación tensó de inmediato la relación entre instituciones, después de que el Consell de Mallorca no solo lo desmintiera, sino que reiterara que Son Reus no aceptaría residuos de otras islas. Pese a ello, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, defendió que el traslado era «una opción lógica», dada la «incineradora sobredimensionada» de Mallorca.
Intervención del Govern
También insistió en la necesidad de una prueba piloto para demostrar que la opción de Son Reus era «viable», mientras ambas instituciones esperaban la intervención del Govern balear ante la dificultad de alcanzar un acuerdo.
La presidenta, Marga Prohens, se comprometió a buscar «una solución consensuada» después de que Ibiza activara un proceso participativo para estudiar las alternativas. Una mantenía el traslado de residuos —a Mallorca o a la Península— y la otra contemplaba construir una incineradora en la isla, opción desaconsejada por un estudio del anterior mandato. La plataforma vecinal ‘Hay soluciones para el vertedero’, afectada por malos olores y plagas de moscas, denunció la falta de información en el proceso y defendió el envío de basura a Mallorca. En cambio, el GEN-GOB advirtió de que, sin acuerdo, Ibiza tendría que «comerse una incineradora», pese a que «a nadie le hace gracia tenerla cerca de casa».
En mayo, Prohens anunció un principio de acuerdo y una prueba piloto para octubre, pero esta quedó bloqueada tras el veto de Vox al decreto de proyectos estratégicos. Pese al continuo tira y afloja, a inicios de diciembre PP y Vox aprobaron en el Govern la «herramienta jurídica» que permitirá el traslado de residuos pitiusos a Mallorca. El texto, sin embargo, no fija plazos, algo que queda en manos del consenso entre los consells de Ibiza y Mallorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico