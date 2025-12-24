Condenada por asesinar a su exsuegro con fuego

Un jurado popular declaró en noviembre culpable de asesinato a la mujer acusada de provocar el incendio mortal ocurrido en agosto de 2023 en una vivienda de ses Païsses en el que perdió la vida su suegro, un hombre de 77 años. Los miembros del jurado consideraron por unanimidad que existían pruebas suficientes para condenar a la procesada por un delito de asesinato y otro de incendio, que habían llevado a la Fiscalía a solicitar para ella la pena de prisión permanente revisable, tal y como dictaminó la posterior sentencia.

Este desenlace judicial fue uno de los momentos clave de la crónica negra en las Pitiusas, que ha vuelto a estar marcada por sucesos de este tipo, uno de ellos nada más empezar el año en Cala de Bou, donde un hombre italiano de 51 años falleció en el incendio y posterior explosión de su furgoneta, que estaba aparcada en plena calle. En marzo, otro fallecimiento similar se produjo en sa Carroca, donde un hombre murió en el incendio y explosión de su furgoneta.

En Sant Carles, un hombre de 68 años falleció intoxicado por el brasero de casa, mientras que una barbería de Sant Antoni fue el escenario de un violento apuñalamiento que fue grabado por las cámaras de seguridad y concluyó con su autor en prisión. También salvó la vida, en su caso de milagro, un hombre que recibió siete disparos de bala en el barrio de Can Misses. En Formentera, dos hombres fueron detenidos por intentar matar a su compañero de piso al que apalizaron y estrangularon.

En el capítulo de organizaciones criminales, la Policía Nacional desarticuló una banda especializada en relojes de lujo, lo que le permitió esclarecer 49 robos con violencia en Ibiza y recuperar un botín de dos millones de euros. Por su parte, la Guardia Civil detuvo a los protagonistas de uno de los sucesos más cinematográficos que se han visto en Vila, el asalto a punta de pistola de un furgón policial que se vivió en pleno centro en 2023.