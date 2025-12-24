Bañistas en sa Caleta, a pesar del cierre

El pasado 26 de abril, el Ayuntamiento de Sant Josep anunció el cierre indefinido de la playa de es Bol Nou, conocida popularmente como sa Caleta, debido al riesgo de desprendimientos. A pesar de la prohibición, que se decretó poco después de las fiestas de Semana Santa, fueron muchos los bañistas y visitantes de la zona que hicieron caso omiso a las indicaciones, señalizadas mediante una barrera de madera. Sobre esta se colocó un cartel con la advertencia ‘Prohibido el paso, peligro de desprendimientos’, escrita hasta en cuatro idiomas.

Bañistas en la arena y en el agua pese a la clausura de la playa.| | VICENT MARÍ

La actuación del Consistorio josepí resultó insuficiente para frenar las intenciones de numerosos visitantes. Como consecuencia, las imágenes de personas bañándose en sa Caleta o tomando el sol tranquilamente sobre la arena se han convertido en una estampa recurrente desde entonces en la playa precintada, especialmente durante el verano.

Ante esta situación, la Policía Local ha intervenido en repetidas ocasiones y varios de los infractores han sido sancionados. En una de estas actuaciones, el pasado 28 de julio, los agentes llegaron a desalojar a cerca de medio centenar de bañistas. A día de hoy, el acceso a la playa sigue deshabilitado, una situación que también lamentan los comercios de la zona.

Sa Caleta no ha sido el único punto de la costa ibicenca marcado por el riesgo de derrumbes. En s’Aigua Blanca, aunque no se ha prohibido el acceso y el Ayuntamiento de Santa Eulària llevó a cabo en 2024 trabajos de saneamiento, se mantienen carteles que advierten del peligro de derrumbes.