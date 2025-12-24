Los baleares se cansan de la masificación turística

El Govern balear reconoció en el mes de abril la saturación turística de baleares. «Las islas no dan más de sí», señaló entonces Antoni Costa, vicepresidente del Govern. La declaración se produjo al verse escenas de saturación durante Semana Santa en puntos como Formentor, en Mallorca, que la presidenta Marga Prohens calificó entonces de puntuales. Ante las críticas de la oposición por esta declaración, Costa defendió a la presidenta. «La presidenta ha sido muy clara. Estas islas tienen un límite, los fenómenos de saturación son una realidad y se está actuando en consecuencia», declaró entonces. Costa defendió la idea de la contención turística, pero no el decrecimiento.

En una encuesta publicada en el mes de junio, el 87% de los baleares culpaban al Govern de esta saturación turística, quedando patente el malestar de la población ante esta situación. Entre los principales efectos negativos de esta masificación, el 77% declaró que la falta de vivienda es el efecto más negativo. Un 74% señaló la saturación de espacios públicos, mientras que otro 74% el turismo de excesos y un 72% el alquiler turístico. Preguntados sobre las posibles soluciones, un 77% era partidario de fijar un precio máximo a la vivienda, mientras que un 68% defendía prohibir el alquiler turístico. Mariano Juan, vicepresidente del Consell, declaró en julio que «Ibiza no puede soportar más población, ni de temporeros ni fijos». Achacó los problemas de masificación no tanto al turismo, si no al crecimiento de la población en los últimos años. «La población ha aumentado un 13% en 10 años, y el empleo, un 24%. Pero las pernoctaciones llevan años estancadas. Sólo han crecido un 0,9% en ese periodo. Porque el problema, y de ahí la sensación de saturación, no radica en que haya más turistas, sino que hay más residentes y más turismo ilegal», declaró Juan.

El periodista Joan Lluís Ferrer se hacía eco de los problemas de masificación de la isla con la publicación del libro ‘Ibiza masificada’, en el que desglosaba datos como el aumento de población del 79% entre el año 2000 y el 2024 y el aumento de los turistas que visitan Ibiza y Formentera en un 44% en la última década .