Un avión de Vueling de París a Ibiza aterriza de emergencia por "leve" problema técnico
El Airbus A320 de Vueling, con 167 pasajeros a bordo, sufrió un problema mecánico que obligó a realizar una maniobra segura en el aeropuerto de Clermont-Ferrand Auvergne
EFE
Un avión Airbus A320 de la compañía española Vueling que realizaba el trayecto entre París e Ibiza tuvo que realizar este martes por la tarde un aterrizaje de emergencia saldado sin incidentes debido a un problema técnico en el motor considerado de carácter "leve", informó la prensa francesa.
El aparato, que transportaba a 167 pasajeros, había partido de París a las 17 hora local y a las 19 horas tuvo que realizar el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Clermont-Ferrand Auvergne, en el centro del país.
La maniobra se llevó a cabo sin problemas y los pasajeros aguardaban para tomar otro avión que venía de Barcelona para transportarlos hasta Ibiza.
El Airbus A320 operado por Vueling quedó inmovilizado en Clermont-Ferrand Auvergne.
