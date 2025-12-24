Un año de tensión sociosanitaria en las Pitiusas

A lo largo del año, el ecosistema sociosanitario de Ibiza y Formentera ha transitado entre inspecciones, protestas, renuncias masivas y residencias al borde del colapso. El caso de la residencia privada Colisée fue, de nuevo, uno de los focos centrales: desde abril de 2024 acumulaba diez inspecciones del Consell, tres solo en enero, sin que se informara públicamente de sus conclusiones. La consellera Carolina Escandell confirmó dos sanciones de 12.000 euros, que la oposición consideró «ridículas» frente a la posibilidad inicial de llegar a cifras mucho más elevadas. Las denuncias de familias empujaron al pleno a aprobar la creación de un cuerpo de inspectores especializado en derechos sociales, con el objetivo de garantizar controles rigurosos y periódicos.

El clima laboral no mejoró. En mayo, cincuenta trabajadores de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència se concentraron para exigir la equiparación salarial con otros organismos. Una reivindicación de fondo que, lejos de frenarse, se agravó con el paso de los meses. En septiembre, el sector mostraba un desgaste sin precedentes: 173 renuncias en medio año, plantillas «al límite» y centros que, como los de Ibiza, llevaban meses sin oficiales de mantenimiento. Las oposiciones quedaban vacantes y muchos profesionales trabajaban agotados, sin posibilidad de formarse ni asumir turnos extra.

La residencia Es Brolls de Formentera ha vivido un año crítico: tres directores, requerimientos de Inspección, un 36% de la plantilla de baja y medidas urgentes tras la salida no supervisada de una usuaria. «Hay cosas que no funcionan», reconoció la consellera Cristina Costa.

El deficiente funcionamiento lleva cerca de un año siendo denunciado por trabajadores, sindicatos y grupos políticos. Ante «la polémica y la preocupación de los ciudadanos», Costa aseguró que han iniciado contactos con la Fundación de atención y pidió ayuda al Govern balear. Una de las soluciones que barajaba Bienestar Social es que personal de otras residencias vaya a trabajar a Formentera «en momentos puntuales» y analizar las causas del elevado número de bajas de trabajadores.