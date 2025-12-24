‘Alquiler Seguro’ no arranca

Las políticas autonómicas no han demostrado ser muy eficaces hasta el momento para tratar de paliar la escasez de vivienda a precio asequible. El mejor ejemplo es el programa estrella de la conselleria balear de Vivienda, ‘Alquiler Seguro’, que no tiene éxito a la hora de atraer a propietarios pitiusos. De esta manera, logró firmar el primer contrato en julio después de ocho meses desde el lanzamiento de la iniciativa. Los diseñadores de esta política deberán averiguar dónde está el fallo.