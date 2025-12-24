El aeropuerto de Ibiza a lo suyo, batir récords

La discusión en la calle e incluso ya entre la clase política es cómo decrecer, cómo lograr seguir viviendo del turismo sin morir de éxito. En las instalaciones públicas del aeropuerto de Ibiza las apuestas se centran cada mes en cuánto se superará el tráfico aéreo del mismo periodo del año anterior. En 2025 la dinámica ha seguido siendo la misma: velocidad de crucero para un crecimiento sostenido.

Nuevo acceso a la terminal desde la carretera a Sant Josep. | | SERGIO G. CAÑIZARES

Según los datos de la propia AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), la terminal ha mejorado sus números cada mes de este ejercicio salvo en marzo, cuando cayó un 0,9% pero con guarismos poco relevantes (287.008 pasajeros frente por ejemplo a los 1.446.589 de julio, el récord del año). Y con la incertidumbre de diciembre, que en 2024 generó 240.379 usuarios para la terminal.El año se inició fuerte, con un enero que se cerró con un crecimiento del 3,4%. Mejoró, para quien considere un beneficio el crecimiento del tráfico aéreo, con un aumento del 4,8% en febrero. Después del ligero traspiés de marzo, abril recuperó la senda del crecimiento al registrar un 0,2%, pero en mayo, primer mes de la temporada oficial, la actividad ya se incrementó en un 2,1% con cifras de siete dígitos: 1.031.136 viajeros.

Julio supera a agosto

Y julio dio la campanada al contabilizar la mayor cifra de pasajeros del año, mérito que solía recaer en agosto por tradición turística: 1.446.589, con un crecimiento muy abultado del 6,4%. Hasta el mes de noviembre, todos los datos en ascenso: agosto creció un 2,2% (1.481.444 viajeros), septiembre un 5% (1.227.406), octubre otro 3,5% (833.101) y noviembre un 2,1% para situarse con 260.069 usuarios.

Más allá de los datos, la terminal implementó por fin este año una variante en su tráfico de vehículos al habilitar un acceso desde la carretera a Sant Josep para retirar algo de tráfico a la autovía y la rotonda de La Ponderosa. Se trata de un bypass que permite que los coches que proceden del vial sur (desde es Codolar) acceder directamente a la terminal y la carretera del aeropuerto en dirección a Ibiza evitando la rotonda.

Aunque se mantienen las quejas de los profesionales del transporte por carretera por los atascos que se producen y por la falta de aparcamiento, esta medida ha permitido un respiro a la terminal.

Pero la movilidad generó otro tipo de problemas. A finales de junio y en defensa, justificaron entonces, de las adjudicaciones de espacios de aparcamiento a empresas de rent a car, AENA criticó la ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en Ibiza para l sostenibilidad turística. En una carta dirigida al presidente del Consell, Vicent Marí, su homólogo y consejero delegado de AENA, Maurici Lucena, le trasladó su «preocupación» por «las consecuencias» de la limitación de la entrada y circulación de vehículos en la isla.

Lucena explicó a Marí que se habían adjudicado a rent a car espacios específicos del aeropuerto para que pudieran operar y advertía de que la limitación de las flotas de estos negocios provocaría «la masificación del uso del aparcamiento público».

Por otro lado, el edificio sufrió también a finales de ese mes de junio un importante contratiempo con el incendio de una furgoneta en el parking express que disparó las alarmas. El suceso se produjo a la una de la tarde pero no afectó a los más de 400 vuelos programados para esa jornada de sábado, que se operaron con normalidad.

Y como muchos de los veranos de las últimas décadas, no podía faltar una huelga de controlares, en esta ocasión franceses. La protesta de estos profesionales provocó cancelaciones y retrasos en cerca de un centenar de vuelos.

Muy rentable pero con muchas deficiencias

El aeropuerto de Ibiza se mueve desde hace años entre los diez con mayor tráfico de pasajeros de España. Aunque AENA, desde que se privatizó en parte (sigue siendo mayoritariamente del Estado), se niega a ofrecer datos sobre su actividad económica, la terminal de es Codolar es una de las que más ingresos genera al organismo público.

Pero esto no es óbice para que sufra de problemas estructurales importantes: gotera en cuanto llueve, accesos para vehículos deficientes y, este año, otro récord, pero este negativo: es el segundo de toda España con más retrasos en sus vuelos. Según el portal de defensa de los derechos de los viajeros, AirHelp, solo el 64,5% de las operaciones del aeródromo de la isla salen según lo previsto. Nada que ver con unas instalaciones tan rentables para el Estado.