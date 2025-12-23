El álbum
Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera
Una furgoneta Renault Kangoo volcó el domingo por la tarde en la carretera que atraviesa ses Salines, en el sur de la isla de Formentera, después de que su conductor perdiera el control. Este tramo de la carretera de ses Salines ha sido escenario de otros accidentes en años anteriores debido a su estrechez y la proximidad de canales y salinas.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico