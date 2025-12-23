Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera

Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera | DI

Redacción Ibiza

Una furgoneta Renault Kangoo volcó el domingo por la tarde en la carretera que atraviesa ses Salines, en el sur de la isla de Formentera, después de que su conductor perdiera el control. Este tramo de la carretera de ses Salines ha sido escenario de otros accidentes en años anteriores debido a su estrechez y la proximidad de canales y salinas.

