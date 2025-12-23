Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una vivienda de Ibiza lidera el 'ranking' de alquileres de lujo en España

Está en Sant Josep y cuesta 25.000 euros al mes

Las vistas desde la vivienda en alquiler más cara de España

Las vistas desde la vivienda en alquiler más cara de España / Long Term Rental Ibiza

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un chalé situado en Sant Josep figura como la vivienda de lujo en alquiler más cara de toda España, con una renta de 25.000 euros al mes, según informa el portal inmobiliario pisos.com.

La vivienda de lujo en alquiler más cara de toda España está en Sant Josep

La vivienda de lujo en alquiler más cara de toda España está en Sant Josep / Long Term Rental Ibiza

El inmueble, de acuerdo con la información facilitada por la plataforma digital, cuenta con 670 metros cuadrados construidos y dispone de cinco dormitorios en suite con vistas a un valle y al mar. La vivienda incluye además una zona exterior con piscina, a la que se accede directamente desde el dormitorio principal.

La vivienda de lujo en alquiler más cara de toda España está en Sant Josep

Uno de los amplios baños / Long Term Rental Ibiza

Ese dormitorio principal destaca por incorporar jacuzzi privado y vestidor abierto, según detalla el portal especializado en el sector inmobiliario. La propiedad se sitúa así en lo más alto del listado de alquileres de lujo de todo el país.

La vivienda de lujo en alquiler más cara de toda España está en Sant Josep

El dormitorio con jaccuzzi y salida a la piscina / Long Term Rental Ibiza

Con el mismo precio mensual, 25.000 euros, pisos.com señala que también se ofertan viviendas en Nueva Andalucía (Marbella), con 871 metros cuadrados y seis dormitorios dobles, o en Mira-Sol (Sant Cugat del Vallès), una propiedad de 983 metros cuadrados que incluye siete dormitorios, gimnasio y sala de cine.

Noticias relacionadas y más

La vivienda de lujo en alquiler más cara de toda España está en Sant Josep

La vivienda en alquiler más cara de España / Long Term Rental Ibiza

Por detrás en el ranking, con una renta de 16.000 euros al mes, aparece un apartamento en el barrio de Goya (Madrid) de 366 metros cuadrados y cinco dormitorios. La lista incluye asimismo una vivienda unifamiliar en Torre en Conill (Bétera) por 15.000 euros mensuales, con 1.000 metros cuadrados.

