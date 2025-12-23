Una vivienda de Ibiza lidera el 'ranking' de alquileres de lujo en España

Un chalé situado en Sant Josep figura como la vivienda de lujo en alquiler más cara de toda España, con una renta de 25.000 euros al mes, según informa el portal inmobiliario pisos.com.

El inmueble, de acuerdo con la información facilitada por la plataforma digital, cuenta con 670 metros cuadrados construidos y dispone de cinco dormitorios en suite con vistas a un valle y al mar. La vivienda incluye además una zona exterior con piscina, a la que se accede directamente desde el dormitorio principal.

Ese dormitorio principal destaca por incorporar jacuzzi privado y vestidor abierto, según detalla el portal especializado en el sector inmobiliario. La propiedad se sitúa así en lo más alto del listado de alquileres de lujo de todo el país.

Con el mismo precio mensual, 25.000 euros, pisos.com señala que también se ofertan viviendas en Nueva Andalucía (Marbella), con 871 metros cuadrados y seis dormitorios dobles, o en Mira-Sol (Sant Cugat del Vallès), una propiedad de 983 metros cuadrados que incluye siete dormitorios, gimnasio y sala de cine.

Por detrás en el ranking, con una renta de 16.000 euros al mes, aparece un apartamento en el barrio de Goya (Madrid) de 366 metros cuadrados y cinco dormitorios. La lista incluye asimismo una vivienda unifamiliar en Torre en Conill (Bétera) por 15.000 euros mensuales, con 1.000 metros cuadrados.