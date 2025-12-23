Un estudio de movilidad retrasa de nuevo la reforma de la avenida de la Paz de Ibiza

La reforma de la E-10, el primer cinturón de ronda de la ciudad de Ibiza, da un paso más en su tramitación, aunque no en su iniciuo tras la firma de la cesión de un tramo de esta vía del Consell al Ayuntamiento. Este martes, el presidente Vicent Marí y el alcalde Rafael Triguero han hecho realidad la cesión, además de firmar el convenio de financiación de 13.006.440 euros.

Con este acuerdo, el Consistorio asumirá la licitación y ejecución de las obras en el tramo que hay entre la rotonda de Can Misses y la de Figueretes, que deberá llevarse a cabo en un plazo de tres años. "El Ayuntamiento de Ibiza será responsable de la mejora de esta importante obra para que sea una realidad y podamos unir estos dos espacios urbanos de nuestra ciudad y mejorar la fluidez de la circulación y evitar los siniestros que hay en la avenida E-10", señala el alcalde, Rafael Triguero. "Ahora se inicia una etapa importante de mejora de este tramo urbano", añade el presidente del Consell, Vicent Marí.

De este modo, el Consell también cede al Consistorio el proyecto que aprobó definitivamente en febrero de 2024 para convertir esta vía en la avenida de la Paz, que ya recibe este nombre a pesar de que su aspecto siga siendo el de una carretera. Este proyecto, sin embargo, se debe actualizar para adaptarse a las necesidades que el Consistorio considere oportunas: "El proyecto que nos cede el Consell de Ibiza se tiene que mejorar para hacer una vía más integrada y tiene que tener un estudio de movilidad porque esta vía concentra la circulación de las principales arterias de nuestra ciudad", apunta Triguero.

Un estudio de movilidad e integrar la vía con la ciudad

En este sentido, se espera que a partir de enero se trabaje en ese estudio de movilidad, que no se había encargado anteriormente, según indica la tercera teniente de alcalde y concejala de Vías públicas y Obras, Blanca Hernández García. Este estudio tendrá en cuenta el tráfico que se genera en la zona y barajará diferentes hipótesis antes de que se elija la mejor opción.

El estudio de movilidad se licitará junto al proyecto de ejecución y determinará en qué consistirán las obras. Paralelamente, el Ayuntamiento está realizando algunas modificaciones en esta carretera, como las que se iniciaron hace poco más de un mes entre la calle d'Albarca y la E-10, a la altura de la sede de Diario de Ibiza. Este tipo de actuaciones se han adelantado con el objetivo de que la reforma "sea una realidad en los primeros meses del año", apunta Triguero.

Aparte de estos pequeños cambios y lo que determine el estudio de movilidad, el alcalde mantiene el objetivo de que este tramo se convierta en "una avenida más amable, con mejor estética de lo planteado y unas mejoras técnicas propuestas por los técnicos municipales".

Una arteria de circulación muy esperada

"Sin ninguna duda va a ser una arteria principal de circulación, pero también queremos que sea una arteria principal de paseo para nuestros vecinos y estas cuestiones de embellecimiento, jardinería e incluso de sombras se tienen que tener en cuenta", añade Triguero. Para ello, indica que se contará con la participación de todos los vecinos, que podrán proponer las mejoras que consideren.

Así se inicia un cambio de trazado viario del que se habla desde hace más de 20 años, tiempo en el que se ha planteado en más de una ocasión transformar la E‑10 en una avenida con paseo central y carril bici, pero las propuestas se modificaron o paralizaron y no llegaron a materializarse. El año pasado el Consell aprobó definitivamente el proyecto de remodelación pero, debido a las dificultades administrativas que encontró para sacar adelante la licitación, propuso ceder el tramo entre ses Figueretes y Can Misses al Ayuntamiento. Lo que ocurrirá con la parte de esta vía que une la rotonda de Can Misses con la de Juan XXIII se abordará "más adelante", según apunta Marí.

Desde que Vila aceptó la propuesta del Consell, los respectivos plenos aprobaron la cesión pero quedaba hacerla efectiva. El Ayuntamiento lleva "30 meses haciendo mucho trabajo administrativo, no solo en el acto de cesión sino también con los borradores del convenio y hoy ya termina este proceso", concluye Triguero.