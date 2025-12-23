Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vicent Marí sobre el convenio de carreteras de Ibiza: "La respuesta que nos encontramos del ministro Puente es siempre la misma: el silencio"

El presidente del Consell critica la falta de respuestas del Ministerio de Transportes ante las reiteradas peticiones de reunión para tratar el convenio de carreteras, crucial para la financiación de la mejora de la red viaria insular

Imagen de archivo del asfaltado de la carretera del aeropuerto de Ibiza.

Imagen de archivo del asfaltado de la carretera del aeropuerto de Ibiza. / Vicent Mari

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

"Ahora desbloqueamos la E-10, pero también hemos puesto en marcha la peatonalización de Sant Carles, la circunvalación de Ca na Negreta y obras de las que se hablaba desde hace mucho tiempo, pero de las que no llegaba el momento, como el cruce de los Cazadores, el punto negro más importante de nuestra red viaria", señala el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, tras la firma de la cesión de un tramo de la E-10 al Ayuntamiento de Ibiza.

Marí reivindica que estas actuaciones avanzan pese a que la institución sigue sin disponer, desde 2019, del convenio de carreteras, que depende del Gobierno central. "Ya he perdido la cuenta de las veces que hemos enviado cartas al ministro [de Transportes] Óscar Puente reclamando reuniones para tratar este convenio, pero la respuesta que nos encontramos es siempre la misma: el silencio", critica.

"Aquí no tenemos ni trenes ni AVE ni autopistas de grandes dimensiones. Lo que necesitamos es financiación para mejorar nuestra red insular de carreteras, que son nuestra única vía de comunicación interna", insiste, sin descartar que "las obras que ya están iniciadas puedan incluirse en el convenio" en un futuro.

