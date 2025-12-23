Los vecinos de los Don Pepe apoyan la propuesta negociada con el Ayuntamiento para rehabilitar el edificio

Los propietarios de los Apartamentos Don Pepe se muestran optimistas ante la oferta de negociación con el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y se muestran dispuestos a plantear la retirada de sus contenciosos con el Ayuntamiento para facilitar la rehabilitación del edificio. Para la portavoz de los vecinos, Silvia Hernández, con esta propuesta "se crean los cimientos para construir una solución" que concluya con el regreso a sus hogares, de los que fueron desalojados entre el verano de 2020 y diciembre de 2021.

Los vecinos celebraron en la tarde del lunes una asamblea en Can Jeroni, a la que invitaron al alcalde, para evaluar la propuesta del Ayuntamiento, en la que se les pide alcanzar una transacción jurídica. Es decir, que los afectados desistan de sus dos litigios contra la declaración de ruina y contra el desalojo que ordenó la Administración municipal, de manera que puedan acelerar una salida negociada que les permita resolver este embrollo urbanístico.

Aunque solo tuvieron que abandonar sus hogares los residentes en el bloque A de esta urbanización, los vecinos del bloque gemelo (el B) también participaron en esta asamblea. "Son dos edificios, pero hablamos de un solo proyecto y un solo objetivo", subraya Hernández.

Cabe tener en cuenta que ambos inmuebles, construidos en 1964, excedieron sus parámetros edificatorios en el momento de su edificación, cuando se levantaron cinco plantas y no las cuatro que tenían autorizadas, así que ambos se encuentran fuera de ordenación. La situación del bloque A se agrava porque no se encuentra su licencia de construcción en los archivos municipales, de manera que no se le podía conceder el permiso de rehabilitación ni revocar su declaración de ruina.

No obstante, un informe jurídico externo encargado por el Ayuntamiento concluye que cabe considerar la "presunción de legalidad" de este edificio, ya que, si no disponía de licencia, se debería a una negligencia municipal. Este documento, así como otro informe técnico que indica que el bloque A se puede rehabilitar, fundamentan ahora el inicio de las negociaciones.

Los próximos pasos

"Estamos esperanzados porque es la primera vez que vemos una salida al problema con voluntad de transparencia y ahora la pelota está en nuestro tejado", destaca Hernández. De esta manera, la comunidad de propietarios encargar ahora un informe técnico con un proyecto de obra para rehabilitar el edificio.

Además, van a preparar un borrador con sus propuestas para las negociaciones que pasarán a las administraciones implicadas, Ayuntamiento, Consell y Govern balear: "Se trata de que se contemplen todos los escenarios y casuísticas posibles, de manera que cualquier acuerdo que se alcance quede blindado", señala.

"Los objetivos básicos de esta negociación son que el Ayuntamiento nos debe conceder el permiso de rehabilitación y revertir la declaración de ruina. A cambio, nosotros retiraremos todos los pleitos", recuerda Hernández. Este acuerdo deberá quedar ratificado ante un juez.

A falta de que se elabore el proyecto de obra que encarguen los vecinos, el último informe técnico solicitado por el Ayuntamiento estimaba en unos 3,7 millones de euros el coste de la rehabilitación del bloque A. Para Hernández, "aún es muy precipitado ponerse a hablar de esa valoración, que es muy respetable, pero también hay que esperar al documento del equipo de arquitectos que encarguemos nosotros".

Imagen de archivo de la portavoz de los vecinos de los Don Pepe, Sílvia Hernández. / Toni Escobar

No obstante, los vecinos no descartan solicitar alguna financiación pública para reparar su edificio como compensación por los perjuicios sufridos por el desalojo. "Tocaremos todas las puertas que hagan falta para sacar adelante el proyecto", precisa Hernández. Según indicó el alcalde a este diario, debido al paso del tiempo y al abandono del bloque A, su coste de rehabilitación se ha incrementado en un millón de euros respecto a las estimaciones del informe técnico previo, elaborado en noviembre de 2021 por los mismos arquitecto y aparejador que en esta ocasión.

"Con todo lo que hemos sufrido estos años y con tantos vaivenes que no han llegado a materializarse, cuesta creer que estemos llegando a una solución, pero esto saldrá adelante y muy rápido llegaremos a una", concluye Hernández.

Facultar al alcalde

Este lunes, todos los grupos políticos de Sant Josep votaron a favor de facultar al alcalde para emprender estas negociaciones con los afectados, aunque cualquier acuerdo que se tome deberá ser ratificado después por el pleno de la Corporación. Pese a que el objetivo de Roig y de los vecinos es rehabilitar el edificio de es Codolar, las Normas Provisionales de Planeamiento de Sant Josep, aprobadas a mediados de mes, mantienen, como 'opción B', la posibilidad de construir una promoción en Can Raspalls para albergar de nuevo a todos los propietarios y demoler ambos bloques. De hecho, esta era la propuesta que se presentó durante la anterior legislatura por parte del Govern balear presidido por Francina Armengol.