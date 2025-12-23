El PSOE de Sant Joan cuestiona que el presupuesto municipal no incluya inversión en vivienda pública

El PSOE de Sant Joan ha valorado los presupuestos municipales presentados por el equipo de gobierno y, aunque reconoce que incorporan actuaciones defendidas por los socialistas desde hace años, lamenta la ausencia de inversión en vivienda pública en régimen de alquiler y critica la baja ejecución de las cuentas, además de la “elevada” presión fiscal para la ciudadanía.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, José Torres (Peret), subraya en un comunicado que entre los aspectos positivos figura la municipalización de la red pública de agua en el Port de Sant Miquel, así como la creación de nuevos depósitos, medidas que considera clave para “garantizar un servicio básico de calidad” y una gestión pública eficiente de un recurso esencial. El PSOE añade que, de cara al futuro, también se contempla la municipalización del servicio de agua en la Cala de Sant Vicent, una reivindicación histórica del grupo.

Los socialistas también celebran que se haya incluido la reforma del teatro de la Cala de Sant Vicent, una infraestructura cultural que, según recuerdan, formaba parte de su programa electoral. A ello suman el proyecto de la calle J de Sant Miquel, una actuación reclamada desde hace años por vecinos de la zona.

Críticas por vivienda, ejecución y fiscalidad

Pese a estos avances, el PSOE pone el foco en “carencias importantes”, especialmente en materia de vivienda. El grupo lamenta que no exista inversión en vivienda pública de alquiler y defiende que el municipio necesita políticas “valientes” para que los jóvenes puedan emanciparse y acceder a un hogar sin tener que marcharse.

Además, advierte de un problema “estructural” que, sostiene, se repite cada año: la baja ejecución del presupuesto. “Se presentan unas cuentas ambiciosas, pero una parte muy significativa no se llega a ejecutar”, apunta el comunicado, que vincula esta situación con la acumulación de remanentes y con dudas sobre la eficacia de la gestión municipal.

En el apartado fiscal, el PSOE afirma que la presión impositiva es elevada y defiende que los impuestos son asumibles si se traducen en mejores servicios e inversiones reales. Sin embargo, considera que, si los presupuestos no se ejecutan de forma significativa y se acumulan remanentes, “corresponde aliviar la carga fiscal”.

En esa línea, califica de “claramente insuficiente” la rebaja anunciada del tipo impositivo de 0,60 a 0,58 y sostiene que no compensa la subida de la tasa de basuras, que, según el grupo, ha supuesto un sobrecoste para muchas familias. Los socialistas plantean que la bajada debería haber sido mayor, “al menos hasta el 0,50”, y concluyen reclamando una gestión “más eficiente, más justa y pensada en el bienestar real” de la población.