Ocio de Ibiza entrega 25.000 euros a Cáritas para apoyo a familias vulnerables de la isla

La Asociación Ocio de Ibiza y Formentera ha entregado un donativo de 25.000 euros a Cáritas Ibiza para contribuir a la atención de los colectivos más vulnerables, especialmente familias en situación de necesidad. La aportación se enmarca en la campaña navideña de Cáritas ‘Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte’.

La donación fue aprobada en la última asamblea de la asociación, un colectivo que se financia a través de las cuotas de sus 36 establecimientos. El presidente de Ocio de Ibiza, Jesús Sainz, y el gerente, José Luis Benítez, hicieron entrega del donativo al director de Cáritas, Joan Torres, que agradeció el apoyo a la labor de la entidad, que este año ha atendido en Ibiza a 3.000 personas.

Torres explicó que Cáritas ofrece 80 menús diarios a personas sin recursos y que las necesidades van más allá de la entrega de productos básicos, ya que también presta acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión, además de desarrollar programas de empleo y de acogida para personas inmigrantes, con acciones formativas y de integración, entre otros servicios.

"Las necesidades son muchas"

Desde Ocio de Ibiza, Sainz destacó que la donación busca contribuir a mantener y reforzar estos recursos y señaló que el sector es consciente de que “las necesidades son muchas y los recursos siempre insuficientes”. Por su parte, Benítez animó a empresas y particulares a colaborar con Cáritas y recordó que, desde hace once años, los locales asociados apoyan a entidades sociales, culturales, deportivas y medioambientales mediante patrocinios, donaciones y eventos solidarios.

Según datos aportados por la asociación, el conjunto de estas acciones alcanzará en 2025 los 3,6 millones de euros. Benítez añadió que los 36 establecimientos integrados en Ocio de Ibiza y Formentera generan 4.200 empleos directos y 700 indirectos, y subrayó el peso del sector del ocio dentro del tejido económico de la isla.