La Navidad llega a Ibiza con lluvias y tormentas

La probabilidad de precipitaciones es del 100%

Imagen de archivo de lluvia en Ibiza

Imagen de archivo de lluvia en Ibiza / TONI ESCOBAR

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

En las horas previas a Nochebuena y Navidad, se mantiene la inestabilidad en Ibiza. Tal como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan lluvias durante toda la semana

Para este martes, la probabilidad de precipitaciones, que es del 55%, se sitúa en horas de la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8ºC de mínima y los 14ºC de máxima, aunque la sensación térmica será de unos dos grados menos debido al viento. 

La Navidad llegará a Ibiza con lluvias y tormentas

Las prediciones del tiempo para esta semana / Captura Aemet

Para el miércoles 24, Nochebuena, la probabilidad de lluvia que se situaba en el 70% ha bajado a un 55%, principalmente con chubascos que caerán después del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 7ºC y los 15ºC.

El jueves 25, Navidad, se esperan lluvias y tormentas durante toda la jornada, con un 100% de probabilidades y temperaturas que estarán entre los 7ºC y los 13ºC. 

Con respecto a las precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas, en Ibiza se registró un litro por metro cuadrado, al igual que en San Antonio y Sant Joan, mientras que Formentera y la zona del aeropuerto registraron un total de dos litros por metro cuadrado.

