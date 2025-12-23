Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: "Me desangraba, pensé que me moría"

"Un chico de 20 años, al que todos conocen en el bar, me dio un botellazo en la cabeza a traición y escondido (sic). Sin motivo ni razones". Así resume Patricia la brutal agresión que asegura que sufrió la semana pasada en un pub de ses Figueretes y que le provocó dos heridas abiertas en la cabeza.

Esta mujer ibicenca de 37 años todavía está asimilando lo que experimentó en la madrugada del pasado 18 de diciembre, cuando una noche de copas con una amiga se acabó convirtiendo en la peor experiencia de su vida.

El culpable fue "una persona agresiva" que, según explica a Diario de Ibiza, ya la había agredido anteriormente, igual que a una amiga: "Hace un par de años me empujó y me tiró del pelo, pero no le di importancia. Y otra amiga también me comentó que le hizo unos morados en la pierna".

Patricia, que defiende que nunca ha tenido ni "una mala palabra" hacia su agresor, cuenta que salió de trabajar, fue a cenar y después a tomar unas copas con una amiga cuya fidelidad ha quedado en serio compromiso, a tenor de los hechos posteriores.

"Se le cruzó el cable"

"[El agresor] venía a increparnos, a decirnos cosas, y mi amiga le apartó el brazo un par de veces. No es que quisiera ligar, solo parecía que le molestaba nuestra presencia. Hasta que ella salió a la calle, me vio sola y se le cruzó el cable", rememora.

Fue en ese momento cuando el joven, "de complexión delgada y pelo moreno y largo", según quedó plasmado en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, le golpeó en la cabeza con una botella de vidrio, produciendo dos brechas en el cuero cabelludo que necesitaron de varias grapas para su curación.

"Empecé a sangrar a chorros. Nadie me ayudó. Tuve que ir sola por la calle, desangrándome, a pedir que alguien llamara a una ambulancia. Y menos mal que no me desmayé porque, si no, me quedo ahí tirada", prosigue el relato de la víctima, a la que tampoco echó una mano ni su acompañante: "Se ve que mi amiga no es tan amiga porque cogió su coche y se fue también".

Salió fuera del pub, donde denuncia que nadie salió a socorrerla, y vagó por la calle hasta que un viandante que la vio con la ropa llena de sangre le prestó ayuda y llamó a la ambulancia para que la trasladara a Urgencias del Hospital Can Misses.

Juicio rápido y agresor en libertad

"Pensaba que me moría. Más que por el golpe, tenía miedo por la sangre. Llevo en shock desde entonces", cuenta una semana después y con la voz todavía entrecortada por el mal trago pasado, que le ha llevado a pedir la baja en su trabajo: "Estoy con miedo, llorando, no puedo dormir. Son muchas cosas. Es más el daño psicológico que el golpe en sí".

En su denuncia, Patricia solicitó una orden de alejamiento para su agresor, ya que tiene miedo de que la vuelva a agredir. Por su parte, el hombre se presentó en la comisaría para reconocer los hechos y ya ha recuperado la libertad tras la celebración de un juicio rápido. Ahora, Patricia tiene que esperar hasta febrero para someterse a un nuevo examen ante el forense para ver cómo ha quedado la herida y establecer así el posible castigo al autor del botellazo.

"Sé que en ese bar siempre hay conflictos, pero no me esperaba esto. Es que no lo entiendo. Yo sé que no estaba en el sitio correcto y por eso me siento culpable, pero tampoco me merezco esto", finaliza la mujer.