El boom inmobiliario en Ibiza tras el relativo parón registrado en 2023 y 2024 debido a la subida de los tipos de interés. Este ejercicio se ha disparado la demanda de préstamos en las Pitiusas tras mejorar las condiciones financieras a causa de las expectativas más favorables de la economía. Sigue asustando el precio de la hipoteca media, que se eleva ya a los 435.368 euros, 162.000 euros más que la de Mallorca y 300.000 más que la de Menorca. Hasta el momento, el importe acumulado de hipotecas (1.316 hasta octubre, un 51,7% más que hace un año) asciende a 573 millones.

Llama la atención

El inicio, previsto para el 12 de enero, de las obras de reforma del entorno del paseo de Vara de Rey de Ibiza, presupuestadas en 727.361 euros aportados por los fondos Next Generation. El plazo de ejecución es de cinco meses, por lo que, por muy bien que se desarrollen los trabajos, no estarán listos antes de la temporada de verano.

El aval por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de los servicios mínimos del 100% fijados por el Ib-Salut durante la huelga convocada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, que opera el transporte sanitario aéreo en Ibiza y Formentera.