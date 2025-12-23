Limpieza del torrente de Buscastell para mejorar el desagüe en episodios de lluvias intensas
Las tareas han incluido desbroce, retirada de cañas y limpieza manual y mecánica en varios tramos del cauce
El Govern balear ha ejecutado durante el mes de noviembre nuevas actuaciones de mantenimiento y limpieza de torrentes, con trabajos en Ibiza centrados en el torrente de Buscastell, en el municipio ibicenco de Sant Antoni. Las tareas las ha realizado la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, a través de la Direcció General de Recursos Hídrics, dentro del programa periódico de conservación de cauces.
En Buscastell, los operarios llevaron a cabo limpieza y desbroce combinando medios manuales y mecánicos en un tramo de 715 metros lineales. Además, se realizó la extracción de rizomas en los márgenes en zonas con alta densidad de cañas, a lo largo de 143 metros, y se intervino con limpieza exclusivamente manual en un tramo adicional de 78 metros.
Riesgo de obstrucciones
Según el Govern, este tipo de actuaciones buscan mejorar el comportamiento hidráulico de los torrentes, reducir el riesgo de obstrucciones y, con ello, disminuir la posibilidad de inundaciones, facilitando una evacuación más eficaz del agua cuando se producen episodios de lluvias intensas.
Estas tareas en Ibiza forman parte de una campaña más amplia que en noviembre también incluyó trabajos en Mallorca y Menorca, con desbroces, retirada de sedimentos, quemas controladas de restos vegetales y actuaciones para aumentar la capacidad hidráulica de varios cauces.
