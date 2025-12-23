K-Pop y Stitch, lo más repetido en las cartas a Papá Noel en Ibiza

Se acerca la Nochebuena y todos aquellos que han sido buenos durante el año se frotan las manos a la espera de sus merecidos regalor. Los encargos a Papá Noel en las jugueterías de Ibiza ya están hechos y, en este contexto, las dependientas hablan sobre los principales regalos solicitados a Santa Claus en sus tiendas. A pesar de las múltiples posibilidades, este año hay dos claros protagonistas: Stitch y el K-Pop.

Las Guerreras K-Pop (K-Pop Hunters en su título original) es una película de animación protagonizada por superheroínas que Netflix estrenó en España el pasado 25 de junio. El éxito que ha tenido dentro de nuestras fronteras ha sido notable. Prueba de ello son las palabras de la encargada de la tienda Eivitoys, Yasmina Piñeiro, quien destaca la elevada y "sorprendente" demanda de productos relacionados con las K-Pop: "Es uno de los regalos más pedidos para Papá Noel. Es algo que no nos esperábamos, ya que son personajes que se hicieron famosos hace tan solo unos meses".

Una mujer mira varios productos en un pasillo de Eivitoys. / Vicent Marí

La inmediata repercusión del fenómeno K-Pop también tiene su lado negativo, según explica Piñeiro: "El éxito ha sido tan rápido que no ha dado tiempo a los fabricantes a hacernos llegar todo el stock que nos gustaría. De hecho, la demanda es muy superior a la oferta".

El fulgurante éxito de las K-Pop no es exclusivo de Eivitoys. Carmen Martín, dependienta de la tienda Al·lots – Toy Planet, afirma que "es uno de los productos más solicitados". Eso sí, matiza que "todavía no hay demasiada variedad debido a los problemas de fabricación".

Hay productos que no pasan de moda, como los puzles de Lego. Tanto Piñeiro como Martín coinciden en que "es uno de los principales reclamos de estas fiestas", aunque la encargada de Eivitoys lamenta que "estas Navidades parece que Lego se ha subido un poco a la parra, ya que pone muchas dificultades para hacernos llegar sus productos, y más aún tratándose de una isla". De hecho, pocos segundos después de esta afirmación, una mujer le pregunta por un modelo de Lego, a lo que Piñeiro responde repitiendo prácticamente el mismo argumento que acababa de exponer. Y añade: "Tenemos menos modelos en stock de los que nos gustaría".

Los coches de Hot Wheels, uno de los productos estrella en la tienda Don Dino. / JA RIERA

En lo que no coinciden Piñeiro y Martín es en la demanda de Stitch. Para la primera, está siendo un fiasco: "Es cierto que a los niños y niñas les ha hecho gracia, pero no tanto como se preveía, y más tratándose de un personaje que abarca una amplia variedad de edades y que puede calificarse como unisex. Nos hubiera gustado que hubiese tenido un impacto mayor".

En cambio, Martín considera que Stitch es uno de los productos más demandados en Al·lots – Toy Planet: "Es una de las cosas que más nos están pidiendo". Y añade: "También se venden mucho los juegos de mesa y los muñecos interactivos. A los chicos les suelen gustar más los juguetes de acción y a las niñas, las muñecas, los bebés y los animales interactivos".

Todo apunta a que Eivitoys es uno de los pocos establecimientos en los que Stitch no está triunfando. Prueba de ello son las palabras de la encargada de Cucadas Ibiza, Paula Costa Torres: "El personaje estrella de estas Navidades es Stitch". Costa Torres hace estas declaraciones con rotundidad y añade que "lo que más está gustando son el reloj-despertador y el diario". "Lleva tres o cuatro años teniendo mucho éxito cuando llega esta época del año, pero en 2025 estamos viviendo la fiebre de Stitch".

Paula Costa, de la tienda Cucadas Ibiza, pone en una estantería un muñeco de Stitch. / JA RIERA

Entre tantos juguetes y regalos, hay dependientes que todavía no tienen claro cuál está siendo el producto más vendido. Es el caso de Cristóbal García, responsable de la tienda Juguetes Don Dino, ubicada a pocos metros del parque de la Paz. Para él, "todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones". "Una vez llegue el Día de Reyes, será más fácil indicar qué ha sido lo más demandado y qué no".

A pesar de las dudas, finalmente se decanta por un producto: "Las peonzas Beyblade X están despertando mucho interés". No es el único juguete que muchos han escrito en sus cartas de Navidad. "Los juguetes interactivos, como el flamenco que hace caca [de la marca Little Live Pets], ya tuvieron mucha repercusión el año pasado y este la están repitiendo. Los coches Hot Wheels también se venden mucho, igual que los de coleccionista. Eso sí, suelen ser para personas que ya no son tan niños y que, en muchos casos, han cumplido la treintena". Y es que los regalos para Papá Noel no entienden de edades.

Solo queda algo más de un día para que sea Nochebuena y Papá Noel deje, al llegar la medianoche, los regalos a quienes se los han merecido. Todo hace indicar, al menos en Ibiza, que son muchos los niños y niñas cuyas peticiones coinciden, a juzgar por lo señalado por dependientes y encargados de las tiendas consultadas por este medio. Aunque hay novedades en las demandas de este año, hay clásicos que se mantienen. Todas las fuentes consultadas coinciden en que "los juegos de mesa siguen teniendo éxito".