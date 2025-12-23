Las Juventudes Socialistas de Ibiza entregan a Cruz Roja juguetes para los niños que atiende
La campaña navideña se destina a menores que reciben atención de la entidad y parte del material irá también a la ludoteca instalada en la carpa del puerto
Las Juventudes Socialistas de Ibiza han entregado esta mañana a Cruz Roja los juguetes recogidos en la campaña que realizan tradicionalmente durante la Navidad. Según han explicado, el material se destinará a los 130 niños y niñas que actualmente reciben atención por parte de la delegación insular de la ONG durante estas fechas.
La donación se ha formalizado en la sede de la Federación Socialista de Ibiza, en la Vía Romana, con la presencia del secretario general de las JSEi, Iván Torres; el secretario de Organización, José Luis Beteta; la secretaria de Igualdad, Educación y Deportes, Azahara Peña; y representantes de Cruz Roja, entre ellas la coordinadora Mary Castaño y Sara da Riva.
Apoyo en Navidad
Castaño ha agradecido la iniciativa y ha señalado que la campaña supone un apoyo al trabajo de la entidad en Navidad y contribuye a que los menores atendidos puedan vivir la ilusión de estas fechas. Además, ha indicado que una parte de los juguetes también se destinará a la ludoteca que Cruz Roja ha habilitado en sus instalaciones de la carpa del puerto de Ibiza para la atención de personas migrantes llegadas en patera.
Por su parte, Torres ha puesto en valor la labor de Cruz Roja durante todo el año y ha defendido la importancia de apoyar a las entidades sociales en un contexto en el que, según remarcó, las desigualdades se hacen más visibles. La campaña de recogida, subrayan las Juventudes Socialistas, se realiza desde hace años con el objetivo de fomentar valores de solidaridad y justicia social.
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico