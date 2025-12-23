Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Juventudes Socialistas de Ibiza entregan a Cruz Roja juguetes para los niños que atiende

La campaña navideña se destina a menores que reciben atención de la entidad y parte del material irá también a la ludoteca instalada en la carpa del puerto

Entrega de los juguetes recogidos por Juventudes Socialistas

Entrega de los juguetes recogidos por Juventudes Socialistas / JSEI

Redacción Ibiza

Ibiza

Las Juventudes Socialistas de Ibiza han entregado esta mañana a Cruz Roja los juguetes recogidos en la campaña que realizan tradicionalmente durante la Navidad. Según han explicado, el material se destinará a los 130 niños y niñas que actualmente reciben atención por parte de la delegación insular de la ONG durante estas fechas.

La donación se ha formalizado en la sede de la Federación Socialista de Ibiza, en la Vía Romana, con la presencia del secretario general de las JSEi, Iván Torres; el secretario de Organización, José Luis Beteta; la secretaria de Igualdad, Educación y Deportes, Azahara Peña; y representantes de Cruz Roja, entre ellas la coordinadora Mary Castaño y Sara da Riva.

Apoyo en Navidad

Castaño ha agradecido la iniciativa y ha señalado que la campaña supone un apoyo al trabajo de la entidad en Navidad y contribuye a que los menores atendidos puedan vivir la ilusión de estas fechas. Además, ha indicado que una parte de los juguetes también se destinará a la ludoteca que Cruz Roja ha habilitado en sus instalaciones de la carpa del puerto de Ibiza para la atención de personas migrantes llegadas en patera.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Torres ha puesto en valor la labor de Cruz Roja durante todo el año y ha defendido la importancia de apoyar a las entidades sociales en un contexto en el que, según remarcó, las desigualdades se hacen más visibles. La campaña de recogida, subrayan las Juventudes Socialistas, se realiza desde hace años con el objetivo de fomentar valores de solidaridad y justicia social.

