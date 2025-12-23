Viviendas de lujo en Ibiza: los precios en Santa Eulària alcanzan nuevos máximos históricos

Según un informe realizado por el portal inmobiliario 'Idealista' sobre el mercado de la vivienda de lujo, la provincia de Baleares es el “claro dominador” de las zonas más exclusivas del país.

En este contexto, seis de los diez distritos más caros de España para comprar vivienda se encuentran en las islas, uno de ellos en Ibiza. Por municipios, Calvià es la zona que domina el listado con tres distritos incluidos, mientras que el resto de las posiciones se reparten entre Andratx, Palma y Santa Eulària.

Informe de precios de Idealista / Idealista.com

El pueblo de Jesús, en el municipio de Santa Eulària, se sitúa en un nuevo máximo de 8.353 euros por metro cuadrado, que prácticamente se mantiene estable con un 1,5% de aumento en el último año.

Baleares atrae compradores de todo el mundo

En un informe de resultados similares, la inmobiliaria especializada 'Walter Haus' identifica en España un crecimiento interanual del 30% del interés por parte de compradores procedentes de Europa, América Latina y Oriente Medio, mientras las Islas Baleares siguen atrayendo a un comprador que busca “propiedades singulares” frente al mar o en complejos exclusivos.