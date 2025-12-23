Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza reclama al Estado que le devuelva el solar donde proyecta construir viviendas para jóvenes

El Ayuntamiento solicita la conformidad expresa para poder inscribir el terreno a su nombre y desarrollar el proyecto residencial previsto en la zona

El almacén que hay en el solar que quiere recuperar el Ayuntamiento

El almacén que hay en el solar que quiere recuperar el Ayuntamiento / J. A. Riera

Fernando de Lama

Fernando de Lama

Ibiza

El Ayuntamiento de Eivissa ha solicitado al Estado la reversión del solar de la avenida Isidor Macabich, 56 con el objetivo de destinarlo a la construcción de viviendas, con una promoción orientada a jóvenes. El Consistorio prevé impulsar este proyecto en la zona de la antigua nave del área de fiestas municipal, delante del parque de la Paz, y el próximo año contempla 72.000 euros para la redacción del proyecto.

Para poder materializar este plan, el Ayuntamiento ha enviado un escrito a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera en el que pide la conformidad expresa con la reversión, un trámite necesario para poder inscribir la parcela a nombre municipal en el Registro de la Propiedad. El Consistorio explica que el Registro le ha requerido ese consentimiento del titular registral para completar la inscripción.

En la carta, el Ayuntamiento recuerda que la Junta de Gobierno Local aprobó de forma definitiva la reversión el 21 de febrero de 2025, al considerar que no se habían cumplido los fines de la cesión gratuita. El solar se cedió a la Administración General del Estado para construir la nueva sede de la Dirección Insular de la Administración del Estado de Ibiza y Formentera, con un plazo máximo de cinco años, y el acuerdo municipal se notificó a Patrimonio del Estado y a la Dirección Insular, quedando firme al no presentarse recursos.

Almacén municipal

En noviembre de 2024 ya se solicitó al Ministerio del Interior la reversión de la cesión gratuita del solar: "Es momento de plantear nuevos usos para este solar, que respondan a las necesidades actuales de nuestros vecinos", señaló entonces alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. “Debemos ayudar a los jóvenes que quieren crecer y desarrollar su proyecto de vida en la capital ibicenca”, destacó Triguero posteriormente, destacando que el objetivo es "facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el arraigo juvenil en la ciudad".

La parcela, que durante años funcionó como almacén municipal, fue cedida en 2020 para levantar la nueva sede estatal, unas obras que estaban previstas para iniciarse a finales de 2021 pero que no llegaron a arrancar. Mientras, la Dirección Insular del Estado continúa ubicada en la Casa del Mar, en el puerto de Ibiza, desde que se desalojara el antiguo edificio de Isidor Macabich por riesgo de derrumbe y fuera derribado en 2015.

Con esta petición formal, el Ayuntamiento busca cerrar el proceso administrativo para recuperar el solar y poder destinarlo a un uso “adaptado a las necesidades actuales”, centrado ahora en vivienda para jóvenes.

