Gatos comunitarios en Ibiza: PACMA pide más recursos y control en Sant Antoni

El Partido Animalista PACMA ha presentado alegaciones al Presupuesto General Municipal de 2026 del Ayuntamiento de Sant Antoni, actualmente en fase de información pública tras su aprobación inicial, con el objetivo de que se incluyan partidas suficientes para garantizar servicios esenciales de protección y bienestar animal.

El coordinador insular de PACMA en Ibiza, Olivier Hassler, sostiene que el proyecto presupuestario carece de dotación económica adecuada para cubrir obligaciones municipales y reclama partidas “finalistas, suficientes y fiscalizables” en línea con la normativa estatal de bienestar animal.

Entre sus principales demandas, PACMA solicita la identificación obligatoria mediante microchip y el alta registral de los animales gestionados por el municipio, con especial atención a los gatos comunitarios integrados en programas CER (captura, esterilización y retorno). La formación recuerda que, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023, la gestión de estas colonias corresponde a la administración local de forma obligatoria.

Un gato en una imagen de archivo / DI

Presupuesto para campañas de sensibilización

Además, el partido considera insuficiente la partida destinada a campañas de comunicación y sensibilización, que cifra en 500 euros, y pide incrementarla “de forma significativa” hasta al menos 10.000 euros anuales para desarrollar acciones evaluables en materia de gestión de colonias felinas, convivencia responsable y prevención del abandono.

Hassler denuncia también, según el escrito presentado, la ausencia total de consignación para el servicio de recogida, custodia y cuidado de animales, que figura con cero euros en el proyecto. PACMA propone incorporar una dotación específica que permita cubrir gastos como alojamiento, alimentación, asistencia veterinaria, transporte e identificación, con el fin de garantizar la continuidad de un servicio que considera básico.