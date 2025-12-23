Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

Animales

Gatos comunitarios en Ibiza: PACMA pide más recursos y control en Sant Antoni

El partido animalista denuncia que la partida para recogida, custodia y cuidado de animales figura con “cero euros”

Gato comunitario en Ibiza

Gato comunitario en Ibiza / PACMA

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Partido Animalista PACMA ha presentado alegaciones al Presupuesto General Municipal de 2026 del Ayuntamiento de Sant Antoni, actualmente en fase de información pública tras su aprobación inicial, con el objetivo de que se incluyan partidas suficientes para garantizar servicios esenciales de protección y bienestar animal.

El coordinador insular de PACMA en Ibiza, Olivier Hassler, sostiene que el proyecto presupuestario carece de dotación económica adecuada para cubrir obligaciones municipales y reclama partidas “finalistas, suficientes y fiscalizables” en línea con la normativa estatal de bienestar animal.

Entre sus principales demandas, PACMA solicita la identificación obligatoria mediante microchip y el alta registral de los animales gestionados por el municipio, con especial atención a los gatos comunitarios integrados en programas CER (captura, esterilización y retorno). La formación recuerda que, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023, la gestión de estas colonias corresponde a la administración local de forma obligatoria.

Un gato en una imagen de archivo

Un gato en una imagen de archivo / DI

Presupuesto para campañas de sensibilización

Además, el partido considera insuficiente la partida destinada a campañas de comunicación y sensibilización, que cifra en 500 euros, y pide incrementarla “de forma significativa” hasta al menos 10.000 euros anuales para desarrollar acciones evaluables en materia de gestión de colonias felinas, convivencia responsable y prevención del abandono.

Noticias relacionadas y más

Hassler denuncia también, según el escrito presentado, la ausencia total de consignación para el servicio de recogida, custodia y cuidado de animales, que figura con cero euros en el proyecto. PACMA propone incorporar una dotación específica que permita cubrir gastos como alojamiento, alimentación, asistencia veterinaria, transporte e identificación, con el fin de garantizar la continuidad de un servicio que considera básico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
  2. El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
  3. Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
  4. Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
  5. La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
  6. Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
  7. Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
  8. Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico

Gatos comunitarios en Ibiza: PACMA pide más recursos y control en Sant Antoni

Gatos comunitarios en Ibiza: PACMA pide más recursos y control en Sant Antoni

Una vivienda de Ibiza lidera el 'ranking' de alquileres de lujo en España

Una vivienda de Ibiza lidera el 'ranking' de alquileres de lujo en España

La primeras ayudas económicas por las danas en Ibiza llegan este martes a los bolsillos de los afectados

La primeras ayudas económicas por las danas en Ibiza llegan este martes a los bolsillos de los afectados

Ibiza reclama al Estado que le devuelva el solar donde proyecta construir viviendas para jóvenes

Ibiza reclama al Estado que le devuelva el solar donde proyecta construir viviendas para jóvenes

El PSOE de Sant Joan cuestiona que el presupuesto municipal no incluya inversión en vivienda pública

El PSOE de Sant Joan cuestiona que el presupuesto municipal no incluya inversión en vivienda pública

Limpieza del torrente de Buscastell para mejorar el desagüe en episodios de lluvias intensas

Limpieza del torrente de Buscastell para mejorar el desagüe en episodios de lluvias intensas

El Divernadal de Sant Josep ya tiene programación y fechas

El Divernadal de Sant Josep ya tiene programación y fechas

Viviendas de lujo en Ibiza: los precios en Santa Eulària alcanzan nuevos máximos históricos

Viviendas de lujo en Ibiza: los precios en Santa Eulària alcanzan nuevos máximos históricos
Tracking Pixel Contents