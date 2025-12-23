El Divernadal de Sant Josep ya tiene programación y fechas

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la Concejalía de Juventud, ha presentado una nueva edición de Divernadal 2025, una programación lúdica y educativa que volverá a convertir el Polideportivo de Can Guerxo en punto de encuentro para las vacaciones de Navidad.

Divernadal se celebrará del 27 al 30 de diciembre, con horario de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. La actividad está dirigida a niños y jóvenes de 0 a 16 años y la entrada es libre, aunque los menores de 12 años deberán acudir acompañados por una persona adulta.

En cuanto a la programación, incluye talleres creativos y de manualidades, cuentacuentos, taller de galletas, pintacaras, actividades con Fischer Tips y Hama Beads, escape rooms, zona de videojuegos e inflables gigantes.

Nuevos juegos

Entre las novedades de este año figuran el juego interactivo “El suelo es lava”, una ludoteca con espacio específico para menores de 0 a 3 años, la ampliación de la zona de inflables y un área propia para jóvenes gestionada por el Servicio de Dinamización, con juegos de mesa y videojuegos.

El concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha señalado que la iniciativa busca ofrecer alternativas de ocio durante estas fechas y ha avanzado que la programación navideña del área de Juventud continuará en las próximas semanas con teatro de títeres familiar en distintos puntos del municipio.

Esta será la segunda edición organizada directamente por el departamento de Juventud, que también destaca el componente de promoción de empleo juvenil, con la contratación de jóvenes del municipio como monitores durante el periodo navideño. El Ayuntamiento anima a familias, niños y jóvenes a participar en las actividades de Divernadal 2025.