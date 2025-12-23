Baño de masas de Papá Noel en el centro de Ibiza

Papá Noel y su colorida comitiva se dan un baño de masas por el centro de Ibiza ante la expectación de centenares de personas, que observan con gesto de asombro el divertido panorama. No es para menos: quedan escasas horas para que llegue su gran momento, dejar los regalos a todos aquellos que se han portado bien durante el año.

Vila y, especialmente, Vara de Rey —lugar donde concluye el recorrido de Santa Claus y sus ayudantes— se convierten en una auténtica fiesta. Hay gente de todas las edades que quiere saludarlo. Sin embargo, son los niños y niñas quienes viven la jornada con mayor ilusión. Tanto es así que, en los instantes previos al gran momento, algún papá o mamá se ve obligado a lanzar una pequeña regañina a su hijo, que, fruto de la emoción, se escapa del control de sus padres. Nada de demasiada importancia: todos quieren acercarse lo máximo posible a Papá Noel.

El desfile es una mañana familiar ideal para Aixa Torres, que se encuentra en el paseo de Vara de Rey junto a su pareja, Manuel Prol, y sus hijos Mateo (6 años), Aura (4 años) y Vera (4 años). Torres y Prol disfrutan juntos de este plan "desde que somos padres". A pesar de ser habituales en esta cita navideña desde hace tiempo, Torres afirma que "este año está muy animado y muy guay".

La jornada despertó el interés de mucha gente. / Vicent Marí

Al margen del desfile, otro de los principales atractivos de la jornada es la entrega de cartas a Papá Noel. Son muchos los que han dejado el listado de regalos para el último momento, como es el caso de Vanessa Hermida y su hija de tres años, Naia Caminos. Hermida reconoce que "aún no ha terminado de perfilar la carta", en referencia a su hija, aunque matiza: "Seguramente estará lista esta noche y este jueves la entregaremos a Papá Noel. Ha pedido un set de fairies —una línea popular de muñecas y figuras coleccionables—, un caballo pequeño con lunares y un peluche de un zorro, pero quizá aún añada alguna cosita más".

Hermida habla emocionada sobre la experiencia vivida junto a su hija en el desfile de Papá Noel por Vila, el primero que disfrutan juntas en la ciudad: "Nos ha saludado y nos ha hecho el símbolo de corazones". Un dulce recuerdo que muy probablemente ambas conservarán en su memoria el resto de su vida.

Debate sobre Papá Noel y los Reyes Magos

¿Papá Noel o los Reyes Magos? El debate sobre quién es el favorito no tiene fin. Aunque en los últimos años Papá Noel ha ganado mucha popularidad en nuestro país, todo apunta a que los Reyes de Oriente, más ligados a la tradición hispana, siguen siendo los preferidos entre los ibicencos. "Queremos mucho a Papá Noel y a los Reyes Magos, aunque estos últimos nos gustan un poco más. De hecho, en casa hablamos un poco más de Melchor, Gaspar y Baltasar". Así, en el caso de Hermida, la tradición se impone a la novedad en el ámbito navideño.

El Grinch no se quiso perder un desfile que comenzó en el puerto de Ibiza. / Vicent Marí

A diferencia de Hermida, Patricia Nelly Gonzales López, una joven ibicenca de 17 años, disfruta de la víspera de Navidad acompañada de su hermana Alison Gonzales López (4 años) y mantiene una opinión distinta en el debate entre Papá Noel y los Reyes Magos. La joven considera que "quizá Papá Noel tiene un poco más de repercusión que los Reyes Magos".

Gonzales se encuentra en mitad de la enorme cola que se ha formado en apenas unos minutos en el centro de Vara de Rey para visitar la casita de madera de Papá Noel. Todo un ejercicio de paciencia. "Este año es más estresante que el pasado. Creo que hay gente que se está colando, porque la cola es muy exagerada", afirma Gonzales, al tiempo que controla a su "pequeña", que, vestida con ropa de Stitch, da botes de alegría. Está ansiosa por que la espera llegue a su fin y pueda ver de cerca a Papá Noel. Eso sí, aún le quedan unos cuantos minutos para lograr la misión.

En este contexto, Gonzales, con una sonrisa en el rostro, habla de los "nervios" de su hermana: "Lleva una semana diciendo lo que quiere para Papá Noel con todo lujo de detalles. La carta ya la ha terminado, pero quiere ir igualmente".

Gonzales y Alison Gonzales llevan una mañana intensa, según explica, un tanto exhausta, la hermana mayor: "Llevamos desde las nueve de la mañana preparadas y hemos seguido el desfile desde que ha comenzado en el puerto de Ibiza hasta que ha acabado en Vara de Rey, y aún nos queda visitar la caseta de Papá Noel".

Unos pocos metros más adelante en la cola se encuentran Laura Mielgo Nicolás, su pareja, Manuel Guasch Torres, y su hijo Marc Guasch Mielgo, este último tumbado en el cochecito. El pequeño de la familia ya "envió la carta a Papá Noel hace unas semanas en el buzón navideño instalado en el bulevar Abel Matutes, pero este miércoles ha querido venir para sacarse la foto de cortesía con Papá Noel", según explica su madre.

Aunque Marc Guasch está "cansado", esto no supone un impedimento para disfrutar de la experiencia: "Llevamos aproximadamente una hora esperando. A pesar de ello, está muy emocionado. Nos gusta mucho que en Ibiza se haya puesto de moda generar tanto ambiente navideño. Me alegro especialmente por los niños, que viven con aún más ilusión la magia de la Navidad".