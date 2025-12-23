Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

Ibiza

La primeras ayudas económicas por las danas en Ibiza llegan este martes a los bolsillos de los afectados

El Consell empieza a distribuir una primera concesión de 182.355 euros.

Los bomberos durante las inundaciones de la dana en Ibiza el pasado mes de octubre

Los bomberos durante las inundaciones de la dana en Ibiza el pasado mes de octubre / Germán Lama

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

El Consell de Ibiza ha anunciado que este mismo martes van a empezar a llegar las primeras ayudas económicas a los bolsillos de los afectados por las dos danas que arrasaron la isla el pasado otoño, a finales de septiembre y mediados del pasado octubre. "Esta primera resolución corresponde a las solicitudes que se han podido tramitar con mayor rapidez una vez revisada toda la documentación requerida y supone una concesión inicial de 182.355,03 euros. El Consell prevé que los pagos se empiecen a efectuar hoy mismo o a lo largo de esta semana y, en todo caso, durante la semana próxima", asegura la institución en una nota de prensa.

Hace tres semanas, el Consell activó este primer paquete de ayudas, que asciende a cinco millones de euros, fondos que ha aportado la Administración autonómica a fondo perdido. Es decir, que por ahora apenas se ha aprobado destinar a los afectados el 3,6% del dinero disponible.

Plazo de solicitudes abierto

El plazo para solicitar estas ayudas estará abierto hasta el próximo 8 de enero. Se dividen en dos líneas, una destinada a particulares y otra a autónomos y pymes, y se pueden reclamar tanto de manera telemática como presencial en la sede del Consell.

En la primera, los ciudadanos que sufrieron daños en sus domicilios debido a las trombas de agua podrán reclamar hasta 2.500 euros. En cuanto a desperfectos en vehículos, es requisito imprescindible la declaración de siniestro total y las cuantías son las siguientes: 250 euros por ciclomotor, 750 euros por motocicleta, 1.500 euros por turismo o furgoneta y 2.000 euros por vehículo adaptado para personas de movilidad reducida.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a las ayudas a autónomos y pymes, podrán cubrir hasta el 50% de los daños acreditados hasta un máximo de 10.000 euros, y contemplan maquinaria y equipos afectados, incluidos los informáticos, obras de reparación en las instalaciones o extracción de agua en los negocios afectados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
  2. El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
  3. Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
  4. Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
  5. La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
  6. Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
  7. Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
  8. Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico

Gatos comunitarios en Ibiza: PACMA pide más recursos y control en Sant Antoni

Gatos comunitarios en Ibiza: PACMA pide más recursos y control en Sant Antoni

Una vivienda de Ibiza lidera el 'ranking' de alquileres de lujo en España

Una vivienda de Ibiza lidera el 'ranking' de alquileres de lujo en España

La primeras ayudas económicas por las danas en Ibiza llegan este martes a los bolsillos de los afectados

La primeras ayudas económicas por las danas en Ibiza llegan este martes a los bolsillos de los afectados

Ibiza reclama al Estado que le devuelva el solar donde proyecta construir viviendas para jóvenes

Ibiza reclama al Estado que le devuelva el solar donde proyecta construir viviendas para jóvenes

El PSOE de Sant Joan cuestiona que el presupuesto municipal no incluya inversión en vivienda pública

El PSOE de Sant Joan cuestiona que el presupuesto municipal no incluya inversión en vivienda pública

Limpieza del torrente de Buscastell para mejorar el desagüe en episodios de lluvias intensas

Limpieza del torrente de Buscastell para mejorar el desagüe en episodios de lluvias intensas

El Divernadal de Sant Josep ya tiene programación y fechas

El Divernadal de Sant Josep ya tiene programación y fechas

Viviendas de lujo en Ibiza: los precios en Santa Eulària alcanzan nuevos máximos históricos

Viviendas de lujo en Ibiza: los precios en Santa Eulària alcanzan nuevos máximos históricos
Tracking Pixel Contents