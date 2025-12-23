La primeras ayudas económicas por las danas en Ibiza llegan este martes a los bolsillos de los afectados

El Consell de Ibiza ha anunciado que este mismo martes van a empezar a llegar las primeras ayudas económicas a los bolsillos de los afectados por las dos danas que arrasaron la isla el pasado otoño, a finales de septiembre y mediados del pasado octubre. "Esta primera resolución corresponde a las solicitudes que se han podido tramitar con mayor rapidez una vez revisada toda la documentación requerida y supone una concesión inicial de 182.355,03 euros. El Consell prevé que los pagos se empiecen a efectuar hoy mismo o a lo largo de esta semana y, en todo caso, durante la semana próxima", asegura la institución en una nota de prensa.

Hace tres semanas, el Consell activó este primer paquete de ayudas, que asciende a cinco millones de euros, fondos que ha aportado la Administración autonómica a fondo perdido. Es decir, que por ahora apenas se ha aprobado destinar a los afectados el 3,6% del dinero disponible.

Plazo de solicitudes abierto

El plazo para solicitar estas ayudas estará abierto hasta el próximo 8 de enero. Se dividen en dos líneas, una destinada a particulares y otra a autónomos y pymes, y se pueden reclamar tanto de manera telemática como presencial en la sede del Consell.

En la primera, los ciudadanos que sufrieron daños en sus domicilios debido a las trombas de agua podrán reclamar hasta 2.500 euros. En cuanto a desperfectos en vehículos, es requisito imprescindible la declaración de siniestro total y las cuantías son las siguientes: 250 euros por ciclomotor, 750 euros por motocicleta, 1.500 euros por turismo o furgoneta y 2.000 euros por vehículo adaptado para personas de movilidad reducida.

En cuanto a las ayudas a autónomos y pymes, podrán cubrir hasta el 50% de los daños acreditados hasta un máximo de 10.000 euros, y contemplan maquinaria y equipos afectados, incluidos los informáticos, obras de reparación en las instalaciones o extracción de agua en los negocios afectados.