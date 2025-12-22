La vivienda de lujo se dispara: Ibiza, una de las zonas con precios más altos

Las Islas Baleares y la Costa del Sol han acaparado el 40% del interés para comprar viviendas de lujo en España, con un precio medio de alrededor de cuatro millones de euros, según datos difundidos por la inmobiliaria especializada Walter Haus.

La firma ha señalado que tanto en el archipiélago como en la costa andaluza se han registrado operaciones que han llegado a superar los 20 millones de euros, en un mercado impulsado principalmente por un perfil internacional de alto poder adquisitivo.

En paralelo, Madrid, Barcelona y la Costa Brava han concentrado aproximadamente el 50% del interés, con precios que oscilan entre dos y cuatro millones de euros, aunque en algunos casos también se superan los diez millones, de acuerdo con la misma fuente.

El 10% restante se lo reparten el litoral valenciano y la cornisa cantábrica, donde las transacciones se sitúan en un valor medio de entre uno y tres millones de euros.

Sube la demanda internacional

'Walter Haus' identifica, en el conjunto de España, un crecimiento interanual del 30% del interés por parte de compradores procedentes de Europa, América Latina y Oriente Medio. En este contexto, las Islas Baleares siguen atrayendo a un comprador que busca “propiedades singulares” frente al mar o en complejos exclusivos.

Entre las ubicaciones con precios más elevados, la empresa cita Palma, el puerto de Andratx (Mallorca) e Ibiza, además de enclaves de la Costa del Sol como Marbella, Estepona o Benahavís. En estas zonas, los precios en vivienda de lujo pueden llegar a superar los 15.000 euros por metro cuadrado, según el informe de la inmobiliaria.