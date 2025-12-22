Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: "Queremos tener fecha de apertura del Parador en el primer trimestre de 2026"
Técnicos municipales están "puliendo detalles" y las relaciones entre ambas partes son "cordiales", señala el primer edil
A falta de que Paradores de España anuncie el día de inauguración del establecimiento en Dalt Vila, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que asegura que Vila está trabajando codo con codo con Paradores, explica que el objetivo es contar en el primer trimestre de 2026 con una fecha de apertura.
"Se está trabajando mucho por parte de Paradores. Esta mañana están aquí los técnicos responsables. Me consta que dentro del Parador hay operarios. A partir de aquí, se trata de tener información real, en el primer trimestre de 2026, de cuál será la fecha de apertura". Así lo ha expresado el primer edil durante la inauguración, este lunes por la mañana, del remodelado Camí del Calvari, que será la vía de acceso al Parador. "Si podemos conseguir que la apertura sea en el primer trimestre, que así sea, pero nos hemos fijado el hito de que en el primer trimestre tenemos que tener la certeza de esa fecha real de apertura", ha reiterado.
Triguero afirma que "después de muchos meses de dificultades con Turespaña y también con Paradores, las relaciones son cordiales": "Estamos trabajando de forma coordinada. El Ayuntamiento hoy termina su tarea, que es esta remodelación. A partir de aquí, [toca] trabajar mucho para comenzar a hacer avances importantes y que el Parador sea una realidad cuanto antes". Triguero indica que este lunes por la mañana técnicos municipales estaban "puliendo detalles" con Paradores y que si queda algo pendiente se trata, en todo caso, de "cuestiones menores". "Los técnicos me han dicho que está todo preparado".
