La suerte de Ibiza vuelve a hacer parada en Can Bellotera

La escena se repite y ya casi nadie se sorprende. El Bar Can Bellotera vuelve a situarse en el mapa de la suerte tras repartir uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad. “La verdad es que para ser un punto de venta pequeño tenemos mucha suerte”, explica Azucena Cano, mientras hace recuento de un historial que muchos querrían: el Gordo en 2022 y hasta seis quintos premios desde que el negocio abrió sus puertas en julio de 2016.

El primero llegó apenas cinco meses después de arrancar la actividad, dos más en 2017, uno en 2018 y otro en 2019, y el último, este mismo año. “Como no toque nada en otra administración de la isla, me veo en todas las portadas de la prensa”, bromea Cano, que no pierde la esperanza de que el sorteo todavía deje caer “un cuarto o un tercer premio, por pedir que no quede”. Lali Torres, dueña de este mismo despacho de loterías, incapaz de ocultar la satisfacción, explica: “Me siento muy afortunada porque, entre tantas administraciones y puntos de venta que hay en las Pitiusas, en Can Bellotera somos muy reincidentes. Estamos dando premios casi cada año, así que en 2026 podéis ser vosotros los afortunados, no os olvidéis de pasar por sa Carroca a comprar un número”, dice con desparpajo ante los medios.

Entre el público, un cliente puntualiza con orgullo: “Lali es la única que ha dado el Gordo en Ibiza, aunque solo fuera un décimo”. Cano añade que este 2025 el premio más cuantioso que ha repartido el establecimiento no ha sido de Navidad, sino de La Primitiva: 130.648 euros para un cliente habitual que juega siempre la misma combinación, formada por su fecha de nacimiento y la de sus nietos.

"El comentario se escucha una y otra vez, la suerte está en Can Bellotera”, resume alguien desde la barra del bar, donde se concentra el pequeño punto de venta. El sorteo termina sin que aparezcan los dos agraciados con el 77715. “Probablemente se han ido directos al banco a cobrar los 6.000 euros de sus décimos”, apunta Cano. Entre aplausos y vítores, el balance final se celebra como una victoria colectiva: “Somos la única administración de Ibiza que ha repartido un premio importante este año”.

La buena suerte

Este lunes, sin embargo, el ambiente ya venía cargado de buenos presentimientos. Cano confiesa que tenía el pálpito de que “algo tocaría” en Can Bellotera y, por si acaso, se ha ataviado desde primera hora con su gorra “de la suerte”. Además, desde el pasado viernes guarda en el punto de venta la camiseta conmemorativa que le entregaron cuando vendió un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad en 2022. Ese presentimiento lo compartió antes de que empezara el sorteo con Anisa. “Nos hemos hecho una foto juntas y lo hemos celebrado como si ya supiéramos que tocaría”, explica una clienta habitual del bar.

Para reforzar los augurios, Cano ha repetido además el ritual que lleva a cabo a diario desde hace unos días: encender tres velitas rojas y colocarlas sobre las dos bandejas que sostiene un Papá Noel-arlequín que Lali compró para adornar la ventanilla del despacho con la idea de atraer la fortuna. A juzgar por el resultado, el simpático muñeco ha cumplido con su cometido.