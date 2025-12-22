El subarriendo de habitaciones en Ibiza, fuente de conflictos

La problemática del chabolismo, de los asentamientos de infraviviendas que proliferan a lo largo de la isla de Ibiza, eclipsa la cuestión del subarriendo de habitaciones. No se ve a pie de calle, pero existe. Se trata de pisos en los que conviven muchas personas, y a menudo con el desconocimiento de la propiedad. A veces incluso comparten habitación y tienen horarios de trabajo diferentes. Esto es una fuente de conflictos no solo de convivencia, de falta de intimidad y espacio personal, sino en la cuestión del empadronamiento de los subarrendados.

«Hay casos en los que el propietario desconoce que están produciéndose subarriendos y el inquilino oficial le dice al subarrendado que a él no se le empadronará y le hace ver que, si pone algún problema, le echará y entrará otra persona», expone Silvia, trabajadora social en la sede parroquial de Cáritas Sant Antoni, desde donde también atienden a usuarios del municipio de Sant Josep, de la zona de Cala de Bou.

Silvia explica que desde Cáritas se indica a las personas recién llegadas «que hagan una instancia en el ayuntamiento para decir dónde viven y que necesitan empadronarse»: «Existen casos en los que un técnico municipal o de servicios sociales acude a la vivienda, comprueba que el solicitante está viviendo allí y se le empadrona». Muchos tienen reticencias a presentar esa instancia porque están subarrendados y por su condición de inmigrantes en situación administrativa irregular. Asimismo, Silvia matiza que tampoco sería justo para el propietario que cualquiera pueda empadronarse en su piso, sin conocer él a estas personas al ignorar que se están realquilando habitaciones.

Subarriendos y padrón

«Uno tiene el derecho y el deber de empadronarse, pero también entiendo que el propietario está alquilando su vivienda a una persona que considera que es responsable y desconoce que está subarrendando. Hay que ver los derechos de cada uno», añade la trabajadora social de Cáritas.

Otras entidades sociales de Ibiza han puesto sobre la mesa en anteriores ocasiones la problemática del realquiler. Este verano Raquel Martínez, coordinadora de la Fundació Deixalles, decía que los realquilados («y los realquilados del realquilado») son los que viven una situación de mayor vulnerabilidad. No hay contrato de por medio y, por tanto, faltan garantías. De hecho, muchas veces los realquilados pagan cuantías mucho más elevadas que los inquilinos oficiales, tal y como ha recogido este diario en anteriores ocasiones.

«Tuvimos el caso de una persona a la que echaron de la habitación por una disputa y no le dejaban recoger sus cosas. Ahí tenía su pasaporte, su documentación. Quedarse sin eso, siendo además migrante como era esta persona, es como que te quiten un brazo», explicaba Martínez a este diario. Tanto Silvia como el director de Cáritas Sant Antoni, Antonio Mohedas, lamentan que hay quienes en el empadronamiento también ven oportunidad de negocio. «A algunos les piden dinero para poder empadronarse».

Sin NIE

Por otra parte, Cáritas atiende a muchos inmigrantes que están a la espera de recibir el Número de Identidad de Extranjero (NIE), que ya tienen toda la documentación para conseguirlo. «Desde aquí les derivamos al OFIM [centro de información y orientación para la inmigración] y allí les explican cómo es el procedimiento. Pero luego hay personas que han llegado hace muy poco y que tienen dificultades para empadronarse», añade Silvia, y esto es el primer paso para la regularización.

En casos como este, ambos representantes de Cáritas explican que se pide a los usuarios analizar si realmente les vale la pena vivir en la isla, de la que en muchos casos desconocían, antes de llegar, el alto coste de vida y la situación habitacional.