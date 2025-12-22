Pillados 28 conductores borrachos o drogados en Sant Josep: "Esto no va de cifras. Va de vidas"

Casi uno de cada diez conductores dio positivo por alcohol o drogas en la última campaña de la Dirección General de Tráfico llevada a cabo en Sant Josep. Según ha publicado la Policía Local del municipio en Instagram, durante la inspección de 238 vehículos, se detectaron 28 casos: 17 por alcohol y 11 por drogas.

"Esto no va de cifras. Va de vidas", advierte la publicación, que apunta a un 11,8 % de conductores circulando de forma temeraria. Con una fotografía de un control en una de las calles principales de Platja d'en Bossa, los agentes de Sant Josep recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas pone en riesgo la vida del propio conductor y de terceros: "Antes de ponerte al volante, piensa en la responsabilidad que conlleva".

Las autoridades insisten así en que cada decisión cuenta: "Si has bebido o has consumido drogas, NO conduzcas. La diferencia entre una noche para recordar o una para lamentar está en tus manos", concluye la publicación.